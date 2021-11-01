Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 12.hafta
Süper Lig lider kim? Süper Lig’de 11.hafta sona erdi. Futbolseverler alınan sonuçları ve puan durumun araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim? Süper Lig’de 12.hafta maçları
Süper Lig’de 11.hafta 1 Kasım Pazartesi akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Sporseverler, alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 12.hafta programı belli mi?
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 12.hafta
5 Kasım Cuma
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor
6 Kasım Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir
16.00 Antalyaspor-Altay
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor
7 Kasım Pazar
13.30 Göztepe-Konyaspor
16.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray
16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor
19.00 Fenerbahçe-Kayserispor