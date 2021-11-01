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Spor Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 12.hafta
Spor

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 12.hafta

Süper Lig lider kim? Süper Lig’de 11.hafta sona erdi. Futbolseverler alınan sonuçları ve puan durumun araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de lider kim? Süper Lig’de 12.hafta maçları

Yeniakit Publisher
2021-11-01 22:23:00 -
Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 12.hafta

Süper Lig’de 11.hafta 1 Kasım Pazartesi akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Sporseverler, alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 12.hafta programı belli mi?

Süper Lig puan durumu güncel | Süper Lig 12.hafta

5 Kasım Cuma

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa

20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor

6 Kasım Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

16.00 Antalyaspor-Altay

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor

7 Kasım Pazar

13.30 Göztepe-Konyaspor

16.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray

16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor

19.00 Fenerbahçe-Kayserispor

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