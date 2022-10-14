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Spor Süper Lig puan durumu güncel 14 Ekim Cuma
Spor

Süper Lig puan durumu güncel 14 Ekim Cuma

Süper Lig’de 10.hafta Alanyaspor-Antalyaspor maçıyla başladı. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de yarın kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-10-14 22:50:00 -
Süper Lig puan durumu güncel 14 Ekim Cuma

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Futbolseverler alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig puan durumu güncel 14 Ekim Cuma

Alanyaspor- Antalyaspor:  3-2

15 Ekim Cumartesi

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor

17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor

20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray

16 Ekim Pazar

17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor

17 Ekim Pazartesi

20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

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