Süper Lig puan durumu güncel 14 Ekim Cuma
Süper Lig’de 10.hafta Alanyaspor-Antalyaspor maçıyla başladı. Futbolseverler alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de yarın kimin maçı var?
Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Futbolseverler alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig puan durumu güncel 14 Ekim Cuma
Alanyaspor- Antalyaspor: 3-2
15 Ekim Cumartesi
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor
17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor
20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK
20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray
16 Ekim Pazar
17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor
17 Ekim Pazartesi
20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe