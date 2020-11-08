Süper Lig puan durumu | Galatasaray puan durumu
Süper Lig güncel puan durumu | Süper Lig'de 8. hafta Sivasspor Galatasaray maçıyla tamamlandı. Lige milli maçlar sebebiyle 1 hafta ara verildi. Futbolseverler 8. hafta sonucunda oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray'ın puanı kaç?
Süper Lig’de 8. hafta 8 Kasım’da oynanan maçlarla tamamlandı. Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl ligde 21 takım yer alıyor. Hal böyle olunca her hafta bir takım ligi bay geçmek durumunda. Ligin 8. haftasında Çaykur Rizespor haftayı bay geçti. İşte, Süper Lig güncel puan durumu.
Süper Lig puan durumu | Galatasaray puan durumu
Süper Lig 9. hafta programı