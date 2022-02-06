Süper Lig puan durumu 6 Şubat! Süper Lig 25.hafta maçları
Süper Lig’de 24.hafta 6 Şubat Pazar akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler haftanın sonuçlarını, puan durumunu ve gelecek haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de yarın maç var mı 7 Şubat Pazartesi?
Süper Lig’de 24.hafta heyecanı sona erdi. Futbolseverler alınan sonuçları ve puan durumunu merak ediyor. Peki, 25.hafta maçları ne zaman?
Süper Lig puan durumu 6 Şubat! Süper Lig 25.hafta maçları
25. hafta
11 Şubat Cuma:
20.00 Altay-Çaykur Rizespor
12 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK
16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe
19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor
13 Şubat Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
14 Şubat Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe
20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş