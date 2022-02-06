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Spor Süper Lig puan durumu 6 Şubat! Süper Lig 25.hafta maçları
Spor

Süper Lig puan durumu 6 Şubat! Süper Lig 25.hafta maçları

Süper Lig’de 24.hafta 6 Şubat Pazar akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler haftanın sonuçlarını, puan durumunu ve gelecek haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de yarın maç var mı 7 Şubat Pazartesi?

Yeniakit Publisher
2022-02-06 21:32:00 -
Süper Lig puan durumu 6 Şubat! Süper Lig 25.hafta maçları

Süper Lig’de 24.hafta heyecanı sona erdi. Futbolseverler alınan sonuçları ve puan durumunu merak ediyor. Peki, 25.hafta maçları ne zaman?

Süper Lig puan durumu 6 Şubat! Süper Lig 25.hafta maçları

25. hafta

11 Şubat Cuma:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor

12 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK

16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor

13 Şubat Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

14 Şubat Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe

20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş

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