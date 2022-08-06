Süper Lig puan durumu 6 Ağustos | Süper Lig haftanın sonuçları
Süper Lig’de 2022-2023 sezonu başladı. Futbolseverler ilk hafta alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig lider kim? Süper Lig haftanın sonuçları
Milyonların merakla beklediği Süper Lig’in 2022-2023 sezonu 5 Ağustos Cuma günü başladı. Peki, 1.haftayı kim lider tamamladı?
Süper Lig puan durumu 6 Ağustos | Süper Lig haftanın sonuçları
İstanbulspor-Trabzonspor: 0-2
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1
Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 1-0
7 Ağustos Pazar
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.15 Giresunspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
8 Ağustos Pazartesi
19.15 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
21.45 MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek
21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu