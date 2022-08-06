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Spor Süper Lig puan durumu 6 Ağustos | Süper Lig haftanın sonuçları
Spor

Süper Lig puan durumu 6 Ağustos | Süper Lig haftanın sonuçları

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu başladı. Futbolseverler ilk hafta alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig lider kim? Süper Lig haftanın sonuçları

Yeniakit Publisher
2022-08-06 23:52:00 -
Süper Lig puan durumu 6 Ağustos | Süper Lig haftanın sonuçları

Milyonların merakla beklediği Süper Lig’in 2022-2023 sezonu 5 Ağustos Cuma günü başladı. Peki, 1.haftayı kim lider tamamladı?

Süper Lig puan durumu 6 Ağustos | Süper Lig haftanın sonuçları

İstanbulspor-Trabzonspor:         0-2

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK:     1-1

 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor:  1-0

7 Ağustos Pazar

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.15 Giresunspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

8 Ağustos Pazartesi

19.15 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

21.45 MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek

21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

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