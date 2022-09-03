Süper Lig puan durumu 3 Eylül Cumartesi
Süper Lig’de 5.hafta, 3 Eylül Cumartesi akşamı oynanan maçlarla devam etti. Futbolseverler ise alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de kim lider oldu? Süper Lig yarın hangi maçlar var?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Cumartesi akşamı maçlarının tamamlanmasıyla alınan sonuçlar merak edilmeye başlandı. Peki, 4 Eylül Pazar hangi maçlar var?
Süper Lig puan durumu 3 Eylül Cumartesi
Ümraniyespor-Trabzonspor: 0-1
Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0
Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 2-0
Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor: 0-1
Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: 2-0
4 Eylül Pazar
19.15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
5 Eylül Pazartesi
21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)