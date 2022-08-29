Süper Lig puan durumu 29 Ağustos | 4.hafta sonuçları Süper Lig
Süper Lig’de 4.hafta noktalandı. Futbolseverler ise zorlu haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig lider kim?
Süper Lig’de 4.hafta pazartesi akşamı oynanan iki maçla tamamlandı. Peki, Süper Lig’de lider kim oldu?
Süper Lig puan durumu 29 Ağustos | 4.hafta sonuçları Süper Lig
Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: 5-2
Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 4-1
Adana Demirpsor-Ümraniyespor: 1-0
Alanyaspor-İstanbulspor: 0-1
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 1-0
Kayserispor-Giresunspor: 3-0
Trabzonspor-Galatasaray: 0-0
Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-1
Süper Lig 5.hafta
2 Eylül Cuma
21.00 Ümraniyespor-Trabzonspor
3 Eylül Cumartesi
19.15 Sivasspor-Fatih Karagümrük
19.15 Medipol Başakşehir- Alanyaspor
21.45 Fenerbahçe-Kayserispor
21.45 Giresunspor-Konyaspor
4 Eylül Pazar
19.15 Hatayspor-Adana Demirspor
21.45 Fraport Tav Antalyaspor-Kasımpaşa
21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş
5 Eylül Pazartesi
21.00 Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü
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