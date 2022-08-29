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Spor Süper Lig puan durumu 29 Ağustos | 4.hafta sonuçları Süper Lig
Spor

Süper Lig puan durumu 29 Ağustos | 4.hafta sonuçları Süper Lig

Süper Lig’de 4.hafta noktalandı. Futbolseverler ise zorlu haftada alınan sonuçlar ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig lider kim?

Yeniakit Publisher
2022-08-29 23:43:00 -
Süper Lig puan durumu 29 Ağustos | 4.hafta sonuçları Süper Lig

Süper Lig’de 4.hafta pazartesi akşamı oynanan iki maçla tamamlandı. Peki, Süper Lig’de lider kim oldu?

Süper Lig puan durumu 29 Ağustos | 4.hafta sonuçları Süper Lig

Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor:               5-2

Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü:     4-1

Adana Demirpsor-Ümraniyespor:           1-0

Alanyaspor-İstanbulspor:            0-1

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor:   1-0

Kayserispor-Giresunspor:           3-0

Trabzonspor-Galatasaray:           0-0

Konyaspor-Fenerbahçe:              1-0

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor:               3-1

Süper Lig 5.hafta

2 Eylül Cuma

21.00 Ümraniyespor-Trabzonspor

3 Eylül Cumartesi

19.15 Sivasspor-Fatih Karagümrük        

19.15 Medipol Başakşehir- Alanyaspor

21.45 Fenerbahçe-Kayserispor

21.45 Giresunspor-Konyaspor

4 Eylül Pazar

19.15 Hatayspor-Adana Demirspor

21.45 Fraport Tav Antalyaspor-Kasımpaşa

21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş

5 Eylül Pazartesi

21.00 Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü

Haftayı Bay Geçen Takım: İSTANBULSPOR

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