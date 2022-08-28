Süper Lig puan durumu 28 Ağustos Pazar | Süper Lig haftanın sonuçları:
Süper Lig’de 4.hafta pazar akşamı oynanan maçlarla devam etti. Hafta pazartesi akşamı oynanacak olan maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler ise 28 Ağustos Pazar akşamı alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu merak ediyor. İşte, haftanın sonuçları:
Süper Lig’de 4.hafta Trabzonspor-Galatasaray maçına sahne oldu. Futbolseverler ise haftanın sonuçları ve alınan puan durumunu araştırmaya başladı.
Süper Lig puan durumu 28 Ağustos Pazar | Süper Lig haftanın sonuçları:
Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: 5-2
Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 4-1
Adana Demirpsor-Ümraniyespor: 1-0
Alanyaspor-İstanbulspor: 0-1
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 1-0
Kayserispor-Giresunspor: 3-0
Trabzonspor-Galatasaray: 0-0
29 Ağustos Pazartesi:
19.15 Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe
21.45 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor
Süper Lig 5.hafta
2 Eylül Cuma
21.00 Ümraniyespor-Trabzonspor
3 Eylül Cumartesi
19.15 Sivasspor-Fatih Karagümrük
19.15 Medipol Başakşehir- Alanyaspor
21.45 Fenerbahçe-Kayserispor
21.45 Giresunspor-Konyaspor
4 Eylül Pazar
19.15 Hatayspor-Adana Demirspor
21.45 Fraport Tav Antalyaspor-Kasımpaşa
21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş
5 Eylül Pazartesi
21.00 Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü
Haftayı Bay Geçen Takım: İSTANBULSPOR