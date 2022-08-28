  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig puan durumu 28 Ağustos Pazar | Süper Lig haftanın sonuçları:
Spor

Süper Lig puan durumu 28 Ağustos Pazar | Süper Lig haftanın sonuçları:

Süper Lig’de 4.hafta pazar akşamı oynanan maçlarla devam etti. Hafta pazartesi akşamı oynanacak olan maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler ise 28 Ağustos Pazar akşamı alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu merak ediyor. İşte, haftanın sonuçları:

Yeniakit Publisher
2022-08-28 23:52:00 -
Süper Lig puan durumu 28 Ağustos Pazar | Süper Lig haftanın sonuçları:

Süper Lig’de 4.hafta Trabzonspor-Galatasaray maçına sahne oldu. Futbolseverler ise haftanın sonuçları ve alınan puan durumunu araştırmaya başladı.

Süper Lig puan durumu 28 Ağustos Pazar | Süper Lig haftanın sonuçları:

Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor:               5-2

Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü:     4-1

Adana Demirpsor-Ümraniyespor:           1-0

Alanyaspor-İstanbulspor:            0-1

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor:   1-0

Kayserispor-Giresunspor:           3-0

Trabzonspor-Galatasaray:           0-0

29 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe

21.45 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor

Süper Lig 5.hafta

2 Eylül Cuma

21.00 Ümraniyespor-Trabzonspor

3 Eylül Cumartesi

19.15 Sivasspor-Fatih Karagümrük         

19.15 Medipol Başakşehir- Alanyaspor

21.45 Fenerbahçe-Kayserispor

21.45 Giresunspor-Konyaspor

4 Eylül Pazar

19.15 Hatayspor-Adana Demirspor

21.45 Fraport Tav Antalyaspor-Kasımpaşa

21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş

5 Eylül Pazartesi

21.00 Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü

Haftayı Bay Geçen Takım: İSTANBULSPOR

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23