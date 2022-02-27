Süper Lig puan durumu 27.02.2022 | Yarın hangi maçlar var?
Süper Lig’de 27.hafta bir maç dışında tamamlandı. Futbolseverler ise oluşan puan durumunu ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maç oynanacak? Premier Lig yarının maçları | Avrupa ligleri 28 Şubat maçları:
Süper Lig’de 27.hafta heyecanı 28 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak Kasımpaşa-Fenerbahçe maçıyla tamamlanacak. Peki, Süper Lig’de hangi takımın kaç puanı var?
Süper Lig puan durumu 27.02.2022 | Yarın hangi maçlar var?
Adana Demirspor-Antalyaspor: 0-0
Trabzonspor-Kayserispor: 3-2
Başakşehir-Fatih Karagümrük: 1-2
Sivasspor-Beşiktaş: 2-3
Altay-Gaziantep FK: 3-2
Giresunspor-Göztepe: 3-1
Hatayspor-Yeni Malatyaspor: 5-2
Alanyaspor-Konyaspor:5-1
Galatasaray-Çaykur Rizespor: 4-2
28 Şubat Pazartesi
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe
İngiltere Championship
23.00 WBA-Swansea beIn Sport 2
İspanya La Liga
23.00 Granada-Cadiz Spor Smart
Fransa Ligue 2
22.45 Grenoble-Toulouse beIN Sports 3
İtalya Serie A
22.45 Atalanta-Sampdoria CBC Sport, S Sport