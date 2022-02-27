  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig puan durumu 27.02.2022 | Yarın hangi maçlar var?
Spor

Süper Lig puan durumu 27.02.2022 | Yarın hangi maçlar var?

Süper Lig’de 27.hafta bir maç dışında tamamlandı. Futbolseverler ise oluşan puan durumunu ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maç oynanacak? Premier Lig yarının maçları | Avrupa ligleri 28 Şubat maçları:

Yeniakit Publisher
2022-02-27 21:45:00 -
Süper Lig puan durumu 27.02.2022 | Yarın hangi maçlar var?

Süper Lig’de 27.hafta heyecanı 28 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak Kasımpaşa-Fenerbahçe maçıyla tamamlanacak. Peki, Süper Lig’de hangi takımın kaç puanı var?

Süper Lig puan durumu 27.02.2022 | Yarın hangi maçlar var?

Adana Demirspor-Antalyaspor: 0-0

Trabzonspor-Kayserispor: 3-2

Başakşehir-Fatih Karagümrük: 1-2

Sivasspor-Beşiktaş: 2-3

Altay-Gaziantep FK:       3-2

Giresunspor-Göztepe:   3-1

Hatayspor-Yeni Malatyaspor:     5-2

Alanyaspor-Konyaspor:5-1

Galatasaray-Çaykur Rizespor:    4-2

28 Şubat Pazartesi

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe

İngiltere Championship

23.00 WBA-Swansea     beIn Sport 2

İspanya La Liga

23.00 Granada-Cadiz     Spor Smart

Fransa Ligue 2

22.45 Grenoble-Toulouse           beIN Sports 3

İtalya Serie A

22.45 Atalanta-Sampdoria          CBC Sport, S Sport

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay