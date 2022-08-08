Süper Lig puan durumu 1.hafta | Süper Lig 1.hafta alınan sonuçlar 8 Ağustos
Süper Lig’de 2022-2023 sezonu başladı. Futbolseverler ilk hafta alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bugün hangi maçlar oynanacak? Süper Lig puan durumu 1.hafta 2022-2023:
Milyonların merakla beklediği Süper Lig’de heyecan 5 Ağustos Cuma günü başladı. Futbolseverler alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı.
Süper Lig puan durumu 1.hafta | Süper Lig 1.hafta alınan sonuçlar 8 Ağustos
1.hafta
İstanbulspor-Trabzonspor: 0-2
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1
Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: 2-4
Giresunspor-Adana Demirspor: 2-3
Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 0-1
8 Ağustos Pazartesi:
19.15 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
21.45 MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek
21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
2.hafta
12 Ağustos Cuma
21.00 Trabzonspor-Hatayspor
13 Ağustos Cumartesi
19.15 Kayserispor-İstanbulspor
21.45 Galatasaray-Giresunspor
14 Ağustos Pazar
19.15 Ümraniyespor-Antalyaspor
19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü
21.45 Alanyaspor-Beşiktaş
15 Ağustos Pazartesi
19.15 Konyaspor-Medipol Başakşehir
21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe