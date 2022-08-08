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Spor Süper Lig puan durumu 1.hafta | Süper Lig 1.hafta alınan sonuçlar 8 Ağustos
Spor

Süper Lig puan durumu 1.hafta | Süper Lig 1.hafta alınan sonuçlar 8 Ağustos

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu başladı. Futbolseverler ilk hafta alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bugün hangi maçlar oynanacak? Süper Lig puan durumu 1.hafta 2022-2023:

Yeniakit Publisher
2022-08-08 00:10:00 -
Süper Lig puan durumu 1.hafta | Süper Lig 1.hafta alınan sonuçlar 8 Ağustos

Milyonların merakla beklediği Süper Lig’de heyecan 5 Ağustos Cuma günü başladı. Futbolseverler alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı.

Süper Lig puan durumu 1.hafta | Süper Lig 1.hafta alınan sonuçlar 8 Ağustos

1.hafta

İstanbulspor-Trabzonspor:         0-2

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK:     1-1

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: 2-4

Giresunspor-Adana Demirspor: 2-3

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 0-1

8 Ağustos Pazartesi:

19.15 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

21.45 MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek

21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

2.hafta

12 Ağustos Cuma

21.00 Trabzonspor-Hatayspor

13 Ağustos Cumartesi

19.15 Kayserispor-İstanbulspor

21.45 Galatasaray-Giresunspor

14 Ağustos Pazar

19.15 Ümraniyespor-Antalyaspor

19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü

21.45 Alanyaspor-Beşiktaş

15 Ağustos Pazartesi

19.15 Konyaspor-Medipol Başakşehir

21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe

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