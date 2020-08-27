Süper Lig puan durumu
Türkiye Süper Lig puan durumu Süper Lig fikstürü ve puan cetveli TFF Süper Lig puan durumunda son durum ve detaylar haberimizde.
Süper Lig'de geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Riva'da bulunan merkezinde 2020/2021 sezon fikstürü çekildi. Futbolseverler tarafından merak edilen 2020/2021 sezonu fikstürü derbi maçları Beşiktaş,Galatasaray, Fenerbahçe gibi büyük takımların ne zaman karşılaşmaya çıkacakları belirlenmiş oldu. Süper Lig fikstür çekimine TFF başkanvekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim kurulu üyelerinden Hasan Akıncıoğlu ile İsmail Erdem ve Genel Sekreter Kadir Kardaş, kulüp başkanları, yönetici ve temsilciler katılım sağladı.
2020-2021 sezonuna taraftar sınırlaması
Bilindiği gibi Süper Lig’de yeni sezonda maçlarda Ekim ayından itibaren stad kapasitesinin yüzde otuzu oranında taraftar alınabilecek. Süper Lig fikstür çekiminde bu detaya dikkat çekildi. Süper Lig sezon maçları Her geçen yıl bir önceki maçlara göre izleyici tarafından daha fazla ilgi görmekte. Bu da taraftar katılım oranını artırmaktadır. Ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uygulanan tedbirler kapsamında maçlarda kalabalığı önlemek amacıyla taraftar sayısına sınırlama getirildi.
Süper Lig'de 2020-21 sezonu yapılacak ilk hafta maçları
Süper Lig'de 2020-21 sezonu yapılacak ilk hafta maçları: 11 12 13 ve 14 Eylül'de oynayacak. Sezonun ilk yarısı 24 Ocak'ta oynanacak maçla sona ermiş olacak. Sezonun ikinci yarısı ise 29 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 16 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak maçla, 42. haftada son müsabakasıyla sezon sona erecek.
Süper Lig yeni sezonunda hangi maçlar hafta içi oynanacak?
Süper Lig 2020/2021 sezon maçlarında 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 40. hafta maçları hafta içinde oynanmış olacak. Süper Lig yeni sezonunda toplamda 40 maç oynayacak. Süper Lig'de yeni sezonda 21 takım mücadele verecek ve devre arası olmayacak.
Süper Lig 2020-2021 hafta hafta oynanacak müsabakalar
Süper Lig 2020/2021 sezonunun ilk maçı ve ilk hafta oynanacak eşleşmeler büyük bir heyecanla merak ediliyordu. Fikstür çekiminde ilk hafta oynanacak maçlar belirlendi. İşte ilk yarının fikstürün de 1 hafta oynanacak takımlar ve müsabakalar:
1.Hafta
H.K Kayserispor-Kasımpaşa
D.G Sivasspor-Alanyaspor
Göztepe-Y.Denizlispor
Trabzonspor-Beşiktaş
Çaykur Rize-Fenerbahçe
F.T Antalyaspor-Gençlerbirliği
Hatayspor-M.Başakşehir
Galatasaray-Gaziantep F.K
MKE Ankaragücü-BB Erzurumspor
Fatih Karagümrük-Yeni Malatya
2.Hafta
Yeni Malatya-Göztepe
Gaziantep F.K-Fatih Karagümrük
Kasımpaşa-Çaykur Rize
M.Başakşehir-Galatasaray
Y.Denizlispor-Trabzonspor
Gençlerbirliği-İ.H Konyaspor
Fenerbahçe-Hatayspor
BB Erzurumspor-D.G Sivasspor
Beşiktaş-F.T Antalyaspor
Alanyaspor-H.K Kayserispor
3.Hafta
Çaykur Rize-Alanyaspor
Hatayspor-Kasımpaşa
F.T Antalyaspor-Y.Denizlispor
Galatasaray-Fenerbahçe
D.G Sivasspor-MKE Ankaragücü
İ.H Konyaspor-Beşiktaş
Fatih Karagümrük-M.Başakşehir
Göztepe-Gaziantep F.K
Trabzonspor-Yeni Malatya
H.K Kayserispor-BB Erzurumspor
4.Hafta
M.Başakşehir-Göztepe
BB Erzurumspor-Çaykur Rize
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük
Beşiktaş-Gençlerbirliği
Y.Denizlispor-İ.H Konyaspor
Gaziantep F.K-Trabzonspor
Kasımpaşa-Galatasaray
MKE Ankaragücü-H.K Kayserispor
Alanyaspor-Hatayspor
Yeni Malatya-F.T Antalyaspor
5.Hafta
Galatasaray-Alanyaspor
Fatih Karagümrük-Kasımpaşa
Gençlerbirliği-Y.Denizlispor
H.K Kayserispor-D.G Sivasspor
Göztepe-Fenerbahçe
Çaykur Rize-MKE Ankaragücü
Trabzonspor-M.Başakşehir
F.T Antalyaspor-Gaziantep F.K
Hatayspor-BB Erzurumspor
İ.H Konyaspor-Yeni Malatya
6.Hafta
Kasımpaşa-Göztepe
D.G Sivasspor-Çaykur Rize
Alanyaspor-Fatih Karagümrük
Y.Denizlispor-Beşiktaş
BB Erzurumspor-Galatasaray
Yeni Malatya-Gençlerbirliği
Fenerbahçe-Trabzonspor
Gaziantep F.K-İ.H Konyaspor
MKE Ankaragücü-Hatayspor
M.Başakşehir-F.T Antalyaspor
7.Hafta
Göztepe-Alanyaspor
Trabzonspor-Kasımpaşa
Çaykur Rize-H.K Kayserispor
Hatayspor-D.G Sivasspor
F.T Antalyaspor-Fenerbahçe
Galatasaray-MKE Ankaragücü
İ.H Konyaspor-M.Başakşehir
Gençlerbirliği-Gaziantep F.K
Beşiktaş-Yeni Malatya
Fatih Karagümrük-BB Erzurumspor
8.Hafta
BB Erzurumspor-Göztepe
MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük
Alanyaspor-Trabzonspor
Gaziantep F.K-Beşiktaş
Fenerbahçe-İ.H Konyaspor
M.Başakşehir-Gençlerbirliği
D.G Sivasspor-Galatasaray
H.K Kayserispor-Hatayspor
Yeni Malatya-Y.Denizlispor
Kasımpaşa-F.T Antalyaspor
9.Hafta
İ.H Konyaspor-Kasımpaşa
F.T Antalyaspor-Alanyaspor
Fatih Karagümrük-D.G Sivasspor
Galatasaray-H.K Kayserispor
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Göztepe-MKE Ankaragücü
Beşiktaş-M.Başakşehir
Hatayspor-Çaykur Rize
Y.Denizlispor-Gaziantep F.K
Trabzonspor-BB Erzurumspor
10.Hafta
Gaziantep F.K-Yeni Malatya
D.G Sivasspor-Göztepe
H.K Kayserispor-Fatih Karagümrük
Fenerbahçe-Beşiktaş
Çaykur Rize-Galatasaray
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
Alanyaspor-İ.H Konyaspor
MKE Ankaragücü-Trabzonspor
M.Başakşehir-Y.Denizlispor
BB Erzurumspor-F.T Antalyaspor
11.Hafta
Gençlerbirliği-Alanyaspor
Beşiktaş-Kasımpaşa
Göztepe-H.K Kayserispor
Trabzonspor-D.G Sivasspor
Y.Denizlispor-Fenerbahçe
Galatasaray-Hatayspor
F.T Antalyaspor-MKE Ankaragücü
Fatih Karagümrük-Çaykur Rize
Yeni Malatya-M.Başakşehir
İ.H Konyaspor-BB Erzurumspor
12.Hafta
Fenerbahçe-Yeni Malatya
Çaykur Rize-Göztepe
M.Başakşehir-Gaziantep F.K
Hatayspor-Fatih Karagümrük
H.K Kayserispor-Trabzonspor
Alanyaspor-Beşiktaş
MKE Ankaragücü-İ.H Konyaspor
BB Erzurumspor-Gençlerbirliği
Kasımpaşa-Y.Denizlispor
D.G Sivasspor-F.T Antalyaspor
13.Hafta
F.T Antalyaspor-H.K Kayserispor
Yeni Malatya-Kasımpaşa
Y.Denizlispor-Alanyaspor
İ.H Konyaspor-D.G Sivasspor
Fatih Karagümrük-Galatasaray
Göztepe-Hatayspor
Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü
Gaziantep F.K-Fenerbahçe
Trabzonspor-Çaykur Rize
Beşiktaş-BB Erzurumspor
14.Hafta
Alanyaspor-Yeni Malatya
Galatasaray-Göztepe
Fenerbahçe-M.Başakşehir
Kasımpaşa-Gaziantep F.K
MKE Ankaragücü-Beşiktaş
D.G Sivasspor-Gençlerbirliği
H.K Kayserispor-İ.H Konyaspor
Hatayspor-Trabzonspor
BB Erzurumspor-Y.Denizlispor
Çaykur Rize-F.T Antalyaspor
15.Hafta
Gaziantep F.K-Alanyaspor
M.Başakşehir-Kasımpaşa
F.T Antalyaspor-Hatayspor
Beşiktaş-D.G Sivasspor
Gençlerbirliği-H.K Kayserispor
Trabzonspor-Galatasaray
Y.Denizlispor-MKE Ankaragücü
İ.H Konyaspor-Çaykur Rize
Göztepe-Fatih Karagümrük
Yeni Malatya-BB Erzurumspor
16.Hafta
MKE Ankaragücü-Yeni Malatya
BB Erzurumspor-Gaziantep F.K
Alanyaspor-M.Başakşehir
Kasımpaşa-Fenerbahçe
H.K Kayserispor-Beşiktaş
Çaykur Rize-Gençlerbirliği
Hatayspor-İ.H Konyaspor
Fatih Karagümrük-Trabzonspor
D.G Sivasspor-Y.Denizlispor
Galatasaray-F.T Antalyaspor
17.Hafta
Y.Denizlispor-H.K Kayserispor
Fenerbahçe-Alanyaspor
Gençlerbirliği-Hatayspor
Yeni Malatya-D.G Sivasspor
Gaziantep F.K-MKE Ankaragücü
İ.H Konyaspor-Galatasaray
Beşiktaş-Çaykur Rize
F.T Antalyaspor-Fatih Karagümrük
Trabzonspor-Göztepe
M.Başakşehir-BB Erzurumspor
18.Hafta
H.K Kayserispor-Yeni Malatya
D.G Sivasspor-Gaziantep F.K
MKE Ankaragücü-M.Başakşehir
Galatasaray-Gençlerbirliği
Fatih Karagümrük-İ.H Konyaspor
BB Erzurumspor-Fenerbahçe
Hatayspor-Beşiktaş
Çaykur Rize-Y.Denizlispor
Göztepe-F.T Antalyaspor
Alanyaspor-Kasımpaşa
19.Hafta
Y.Denizlispor-Hatayspor
M.Başakşehir-D.G Sivasspor
Gaziantep F.K-H.K Kayserispor
F.T Antalyaspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
Beşiktaş-Galatasaray
Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük
Yeni Malatya-Çaykur Rize
İ.H Konyaspor-Göztepe
Kasımpaşa-BB Erzurumspor
20.Hafta
Çaykur Rize-Gaziantep F.K
Hatayspor-Yeni Malatya
H.K Kayserispor-M.Başakşehir
Göztepe-Gençlerbirliği
Trabzonspor-İ.H Konyaspor
D.G Sivasspor-Fenerbahçe
Fatih Karagümrük-Beşiktaş
Galatasaray-Y.Denizlispor
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa
BB Erzurumspor-Alanyaspor
21.Hafta
İ.H Konyaspor-F.T Antalyaspor
Fenerbahçe-H.K Kayserispor
Kasımpaşa-D.G Sivasspor
Gaziantep F.K-Hatayspor
Alanyaspor-MKE Ankaragücü
Gençlerbirliği-Trabzonspor
Yeni Malatya-Galatasaray
M.Başakşehir-Çaykur Rize
Y.Denizlispor-Fatih Karagümrük
Beşiktaş-Göztepe
Süper Lig’de geçtiğimiz yıl neler yaşandı?
Resmi adı Spor Toto Süper Lig Cemil Usta olan 2019–20 Süper Lig, Türkiye'nin en yüksek kademe futbol ligi Süper Lig'in 62. sezonu oldu. Sezona, eski Türk milli takım oyuncusu ve Trabzonspor efsanesi Cemil Usta'nın adı verildi. Galatasaray savunmada şampiyon oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı, 12 Mart 2020'de maçların 19 Mart'ta süresiz olarak ertelenmeden önce kapalı kapılar ardında oynanacağını duyurdu. Yaklaşık üç aylık bir aradan sonra, sezon 12 Haziran 2020'de kapalı kapılar ardında devam etti ve sekiz raunt oynamaya devam etti.