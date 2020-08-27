Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Riva'da bulunan merkezinde 2020/2021 sezon fikstürü çekildi. Futbolseverler tarafından merak edilen 2020/2021 sezonu fikstürü derbi maçları Beşiktaş,Galatasaray, Fenerbahçe gibi büyük takımların ne zaman karşılaşmaya çıkacakları belirlenmiş oldu. Süper Lig fikstür çekimine TFF başkanvekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim kurulu üyelerinden Hasan Akıncıoğlu ile İsmail Erdem ve Genel Sekreter Kadir Kardaş, kulüp başkanları, yönetici ve temsilciler katılım sağladı.

2020-2021 sezonuna taraftar sınırlaması

Bilindiği gibi Süper Lig’de yeni sezonda maçlarda Ekim ayından itibaren stad kapasitesinin yüzde otuzu oranında taraftar alınabilecek. Süper Lig fikstür çekiminde bu detaya dikkat çekildi. Süper Lig sezon maçları Her geçen yıl bir önceki maçlara göre izleyici tarafından daha fazla ilgi görmekte. Bu da taraftar katılım oranını artırmaktadır. Ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uygulanan tedbirler kapsamında maçlarda kalabalığı önlemek amacıyla taraftar sayısına sınırlama getirildi.

Süper Lig'de 2020-21 sezonu yapılacak ilk hafta maçları

Süper Lig'de 2020-21 sezonu yapılacak ilk hafta maçları: 11 12 13 ve 14 Eylül'de oynayacak. Sezonun ilk yarısı 24 Ocak'ta oynanacak maçla sona ermiş olacak. Sezonun ikinci yarısı ise 29 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 16 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak maçla, 42. haftada son müsabakasıyla sezon sona erecek.

Süper Lig yeni sezonunda hangi maçlar hafta içi oynanacak?

Süper Lig 2020/2021 sezon maçlarında 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 40. hafta maçları hafta içinde oynanmış olacak. Süper Lig yeni sezonunda toplamda 40 maç oynayacak. Süper Lig'de yeni sezonda 21 takım mücadele verecek ve devre arası olmayacak.

Süper Lig 2020-2021 hafta hafta oynanacak müsabakalar

Süper Lig 2020/2021 sezonunun ilk maçı ve ilk hafta oynanacak eşleşmeler büyük bir heyecanla merak ediliyordu. Fikstür çekiminde ilk hafta oynanacak maçlar belirlendi. İşte ilk yarının fikstürün de 1 hafta oynanacak takımlar ve müsabakalar:

1.Hafta

H.K Kayserispor-Kasımpaşa

D.G Sivasspor-Alanyaspor

Göztepe-Y.Denizlispor

Trabzonspor-Beşiktaş

Çaykur Rize-Fenerbahçe

F.T Antalyaspor-Gençlerbirliği

Hatayspor-M.Başakşehir

Galatasaray-Gaziantep F.K

MKE Ankaragücü-BB Erzurumspor

Fatih Karagümrük-Yeni Malatya

2.Hafta

Yeni Malatya-Göztepe

Gaziantep F.K-Fatih Karagümrük

Kasımpaşa-Çaykur Rize

M.Başakşehir-Galatasaray

Y.Denizlispor-Trabzonspor

Gençlerbirliği-İ.H Konyaspor

Fenerbahçe-Hatayspor

BB Erzurumspor-D.G Sivasspor

Beşiktaş-F.T Antalyaspor

Alanyaspor-H.K Kayserispor

3.Hafta

Çaykur Rize-Alanyaspor

Hatayspor-Kasımpaşa

F.T Antalyaspor-Y.Denizlispor

Galatasaray-Fenerbahçe

D.G Sivasspor-MKE Ankaragücü

İ.H Konyaspor-Beşiktaş

Fatih Karagümrük-M.Başakşehir

Göztepe-Gaziantep F.K

Trabzonspor-Yeni Malatya

H.K Kayserispor-BB Erzurumspor

4.Hafta

M.Başakşehir-Göztepe

BB Erzurumspor-Çaykur Rize

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük

Beşiktaş-Gençlerbirliği

Y.Denizlispor-İ.H Konyaspor

Gaziantep F.K-Trabzonspor

Kasımpaşa-Galatasaray

MKE Ankaragücü-H.K Kayserispor

Alanyaspor-Hatayspor

Yeni Malatya-F.T Antalyaspor

5.Hafta

Galatasaray-Alanyaspor

Fatih Karagümrük-Kasımpaşa

Gençlerbirliği-Y.Denizlispor

H.K Kayserispor-D.G Sivasspor

Göztepe-Fenerbahçe

Çaykur Rize-MKE Ankaragücü

Trabzonspor-M.Başakşehir

F.T Antalyaspor-Gaziantep F.K

Hatayspor-BB Erzurumspor

İ.H Konyaspor-Yeni Malatya

6.Hafta

Kasımpaşa-Göztepe

D.G Sivasspor-Çaykur Rize

Alanyaspor-Fatih Karagümrük

Y.Denizlispor-Beşiktaş

BB Erzurumspor-Galatasaray

Yeni Malatya-Gençlerbirliği

Fenerbahçe-Trabzonspor

Gaziantep F.K-İ.H Konyaspor

MKE Ankaragücü-Hatayspor

M.Başakşehir-F.T Antalyaspor

7.Hafta

Göztepe-Alanyaspor

Trabzonspor-Kasımpaşa

Çaykur Rize-H.K Kayserispor

Hatayspor-D.G Sivasspor

F.T Antalyaspor-Fenerbahçe

Galatasaray-MKE Ankaragücü

İ.H Konyaspor-M.Başakşehir

Gençlerbirliği-Gaziantep F.K

Beşiktaş-Yeni Malatya

Fatih Karagümrük-BB Erzurumspor

8.Hafta

BB Erzurumspor-Göztepe

MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük

Alanyaspor-Trabzonspor

Gaziantep F.K-Beşiktaş

Fenerbahçe-İ.H Konyaspor

M.Başakşehir-Gençlerbirliği

D.G Sivasspor-Galatasaray

H.K Kayserispor-Hatayspor

Yeni Malatya-Y.Denizlispor

Kasımpaşa-F.T Antalyaspor

9.Hafta

İ.H Konyaspor-Kasımpaşa

F.T Antalyaspor-Alanyaspor

Fatih Karagümrük-D.G Sivasspor

Galatasaray-H.K Kayserispor

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Göztepe-MKE Ankaragücü

Beşiktaş-M.Başakşehir

Hatayspor-Çaykur Rize

Y.Denizlispor-Gaziantep F.K

Trabzonspor-BB Erzurumspor

10.Hafta

Gaziantep F.K-Yeni Malatya

D.G Sivasspor-Göztepe

H.K Kayserispor-Fatih Karagümrük

Fenerbahçe-Beşiktaş

Çaykur Rize-Galatasaray

Kasımpaşa-Gençlerbirliği

Alanyaspor-İ.H Konyaspor

MKE Ankaragücü-Trabzonspor

M.Başakşehir-Y.Denizlispor

BB Erzurumspor-F.T Antalyaspor

11.Hafta

Gençlerbirliği-Alanyaspor

Beşiktaş-Kasımpaşa

Göztepe-H.K Kayserispor

Trabzonspor-D.G Sivasspor

Y.Denizlispor-Fenerbahçe

Galatasaray-Hatayspor

F.T Antalyaspor-MKE Ankaragücü

Fatih Karagümrük-Çaykur Rize

Yeni Malatya-M.Başakşehir

İ.H Konyaspor-BB Erzurumspor

12.Hafta

Fenerbahçe-Yeni Malatya

Çaykur Rize-Göztepe

M.Başakşehir-Gaziantep F.K

Hatayspor-Fatih Karagümrük

H.K Kayserispor-Trabzonspor

Alanyaspor-Beşiktaş

MKE Ankaragücü-İ.H Konyaspor

BB Erzurumspor-Gençlerbirliği

Kasımpaşa-Y.Denizlispor

D.G Sivasspor-F.T Antalyaspor

13.Hafta

F.T Antalyaspor-H.K Kayserispor

Yeni Malatya-Kasımpaşa

Y.Denizlispor-Alanyaspor

İ.H Konyaspor-D.G Sivasspor

Fatih Karagümrük-Galatasaray

Göztepe-Hatayspor

Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü

Gaziantep F.K-Fenerbahçe

Trabzonspor-Çaykur Rize

Beşiktaş-BB Erzurumspor

14.Hafta

Alanyaspor-Yeni Malatya

Galatasaray-Göztepe

Fenerbahçe-M.Başakşehir

Kasımpaşa-Gaziantep F.K

MKE Ankaragücü-Beşiktaş

D.G Sivasspor-Gençlerbirliği

H.K Kayserispor-İ.H Konyaspor

Hatayspor-Trabzonspor

BB Erzurumspor-Y.Denizlispor

Çaykur Rize-F.T Antalyaspor

15.Hafta

Gaziantep F.K-Alanyaspor

M.Başakşehir-Kasımpaşa

F.T Antalyaspor-Hatayspor

Beşiktaş-D.G Sivasspor

Gençlerbirliği-H.K Kayserispor

Trabzonspor-Galatasaray

Y.Denizlispor-MKE Ankaragücü

İ.H Konyaspor-Çaykur Rize

Göztepe-Fatih Karagümrük

Yeni Malatya-BB Erzurumspor

16.Hafta

MKE Ankaragücü-Yeni Malatya

BB Erzurumspor-Gaziantep F.K

Alanyaspor-M.Başakşehir

Kasımpaşa-Fenerbahçe

H.K Kayserispor-Beşiktaş

Çaykur Rize-Gençlerbirliği

Hatayspor-İ.H Konyaspor

Fatih Karagümrük-Trabzonspor

D.G Sivasspor-Y.Denizlispor

Galatasaray-F.T Antalyaspor

17.Hafta

Y.Denizlispor-H.K Kayserispor

Fenerbahçe-Alanyaspor

Gençlerbirliği-Hatayspor

Yeni Malatya-D.G Sivasspor

Gaziantep F.K-MKE Ankaragücü

İ.H Konyaspor-Galatasaray

Beşiktaş-Çaykur Rize

F.T Antalyaspor-Fatih Karagümrük

Trabzonspor-Göztepe

M.Başakşehir-BB Erzurumspor

18.Hafta

H.K Kayserispor-Yeni Malatya

D.G Sivasspor-Gaziantep F.K

MKE Ankaragücü-M.Başakşehir

Galatasaray-Gençlerbirliği

Fatih Karagümrük-İ.H Konyaspor

BB Erzurumspor-Fenerbahçe

Hatayspor-Beşiktaş

Çaykur Rize-Y.Denizlispor

Göztepe-F.T Antalyaspor

Alanyaspor-Kasımpaşa

19.Hafta

Y.Denizlispor-Hatayspor

M.Başakşehir-D.G Sivasspor

Gaziantep F.K-H.K Kayserispor

F.T Antalyaspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü

Beşiktaş-Galatasaray

Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük

Yeni Malatya-Çaykur Rize

İ.H Konyaspor-Göztepe

Kasımpaşa-BB Erzurumspor

20.Hafta

Çaykur Rize-Gaziantep F.K

Hatayspor-Yeni Malatya

H.K Kayserispor-M.Başakşehir

Göztepe-Gençlerbirliği

Trabzonspor-İ.H Konyaspor

D.G Sivasspor-Fenerbahçe

Fatih Karagümrük-Beşiktaş

Galatasaray-Y.Denizlispor

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa

BB Erzurumspor-Alanyaspor

21.Hafta

İ.H Konyaspor-F.T Antalyaspor

Fenerbahçe-H.K Kayserispor

Kasımpaşa-D.G Sivasspor

Gaziantep F.K-Hatayspor

Alanyaspor-MKE Ankaragücü

Gençlerbirliği-Trabzonspor

Yeni Malatya-Galatasaray

M.Başakşehir-Çaykur Rize

Y.Denizlispor-Fatih Karagümrük

Beşiktaş-Göztepe

Süper Lig’de geçtiğimiz yıl neler yaşandı?

Resmi adı Spor Toto Süper Lig Cemil Usta olan 2019–20 Süper Lig, Türkiye'nin en yüksek kademe futbol ligi Süper Lig'in 62. sezonu oldu. Sezona, eski Türk milli takım oyuncusu ve Trabzonspor efsanesi Cemil Usta'nın adı verildi. Galatasaray savunmada şampiyon oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı, 12 Mart 2020'de maçların 19 Mart'ta süresiz olarak ertelenmeden önce kapalı kapılar ardında oynanacağını duyurdu. Yaklaşık üç aylık bir aradan sonra, sezon 12 Haziran 2020'de kapalı kapılar ardında devam etti ve sekiz raunt oynamaya devam etti.