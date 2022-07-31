Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1.hafta:
2022-2023 sezonu için geri sayım başladı. Futbolseverler sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 1.hafta hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları
Süper Lig’de 2022-2023 sezonu için geri sayım başladı. Peki, lig maçları ne zaman başlayacak. Peki, Süper Lig’de ilk hafta hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1.hafta:
Süper Lig 5 Ağustos Cuma günü oynanacak mücadelelerle başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023'te sona erecek. Katar'da 21 Kasım-18 Aralık 2022'de düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.
1. hafta:
5 Ağustos Cuma:
19.15 İstanbulspor-Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor
6 Ağustos Cumartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK
21.45 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor
7 Ağustos Pazar:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor
19.15 Giresunspor-Adana Demirspor
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray