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Spor Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1.hafta:
Spor

Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1.hafta:

2022-2023 sezonu için geri sayım başladı. Futbolseverler sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 1.hafta hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları

Yeniakit Publisher
2022-07-31 14:53:00 -
Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1.hafta:

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu için geri sayım başladı. Peki, lig maçları ne zaman başlayacak. Peki, Süper Lig’de ilk hafta hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1.hafta:

Süper Lig 5 Ağustos Cuma günü oynanacak mücadelelerle başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023'te sona erecek. Katar'da 21 Kasım-18 Aralık 2022'de düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.

1. hafta:

5 Ağustos Cuma:

19.15 İstanbulspor-Trabzonspor

21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor

6 Ağustos Cumartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK

21.45 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor

7 Ağustos Pazar:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor

19.15 Giresunspor-Adana Demirspor

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray

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