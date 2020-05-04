Koronavirüs tedbirleri kapsamında liglere ara verildi. Milyonlarca kişi liglerin başlayıp başlamayacağını merak ediyor. İşte, detaylar.

Süper Lig ne zaman başlıyor? | Ligler ne zaman başlıyor?

Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte yarın (5 Mayıs) saat 15.00'te bir toplantı gerçekleştirecek.

TFF; Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinden olumlu yanıt alması halinde Süper Lig ve TFF 1. Lig'i kaldığı yerden oynatmaya başlayacak. Haziran ayının ortasında liglerin başlaması planlanırken, sadece hafta sonlarında maç oynayarak sezon temmuz ayının sonunda sona erecek. Sezon normal formatında (ev sahibi - deplasman) devam edecek ve kulüpler Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ne uygun hareket edecek.

TFF 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, alt lig kulüplerinin koronavirüs nedeniyle çok etkilendiğini ve 2. ve 3. Lig’de kalan 6 haftanın tamamını oynamak istemediklerini açıkladı.