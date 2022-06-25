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Spor Süper Lig ne zaman başlayacak? Maçlar ne zaman başlar?
Spor

Süper Lig ne zaman başlayacak? Maçlar ne zaman başlar?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, bu sene sezon ne zaman ayın kaçında başlayacak? Süper Lig maçlar ne zaman hangi gün başlar?

Yeniakit Publisher
2022-06-25 15:07:00 -
Süper Lig ne zaman başlayacak? Maçlar ne zaman başlar?

2021-2022 sezonu Trabzonspor’un şampiyonluğu ile sona erdi. Futbolseverler maçların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig maçları ne zaman?

Süper Lig ne zaman başlayacak? Maçlar ne zaman başlar?

Futbolseverlerin gözü kulağı yeni sezan maçlarının ne zaman başlayacağında. Peki, Süper Lig’in başlayacağı tarih belli oldu mu?

Süper Lig ve 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023'te sona erecek. 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık 2022'de düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.

TFF 2. Lig, 27-28 Ağustos'ta oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

TFF 3. Lig ise 3-4 Eylül'den itibaren oynanacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te bitecek.

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