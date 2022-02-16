Süper Lig ve 1.Lig maçlarının önümüzdeki sezondan itibaren hangi kanaldan yayımlanacağı merak ediliyor. Ocak ayı sonunda açılan başvurular 14 Şubat’ta sona erdi. TFF’ye yayın ihalesi içi 15 başvurunun yapıldığı açıklandı. Peki, Süper Lig maçları hangi kanalda yayımlanacak?

Süper Lig maçları nerede yayınlanacak? Süper Lig TV mi kurulacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayın ihalesine ilişkin konuştu. Özdemir, “Pazartesi günü yayın ihalesini yaptık. 15 tane teklif geldi. Katılanlara cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz” dedi.

Süper Lig televizyonu fikrinden de söz eden Özdemir, “Kulüplerimizin maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Beklediğimiz teklif gelmezse Süper Lig televizyonu gibi bir televizyon kurulur. Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var”diye konuştu.