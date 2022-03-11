Türkiye’nin adeta dört bir yanı kar yağışına teslim oldu. Futbolseverler ise kar yağışı sebebiyle maçların iptal edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı.

Süper Lig maçları iptal mi? Süper Lig yarın maç var mı?

TFF'den yapılan açıklamada, hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunların dikkate alındığı bildirildi.

Karara göre, 11-14 Mart'ta oynanacak Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18-21 Mart haftasına alındı.

Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar daha sonra ilan edilecek.

Süper Lig maçlarına yönelik bir erteleme kararı alınmadı. 29.hafta maçları belirlenen takvime göre oynanacak.

12 Mart Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük YAŞAR KEMAL UĞURLU

16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ERKAN ÖZDAMAR

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor SARPER BARIŞ SAKA

19.00 Trabzonspor-Göztepe ALİ ŞANSALAN

13 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor YASİN KOL

16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor ÇAĞDAŞ ALTAY

16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor ZORBAY KÜÇÜK

19.00 Aytemiz Alanyaspor-FenerbahçeVOLKAN BAYARSLAN

14 Mart Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK KADİR SAĞLAM

20.00 Galatasaray-Beşiktaş ATİLLA KARAOĞLAN