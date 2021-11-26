Süper Lig Lideri, kalecisiyle uzatıyor

Süper Lig'de fırtınalar estiren namağlup lider Trabzonspor, bu başarının mimarlarından olan ve Avrupa kulüplerinin radarına takılan kaleci Uğurcan Çakır ile sözleşme uzatmak için girişimlerini hızlandırdı. Uğurcan ile iki yıllık yeni sözleşme imzalanması ve alacağı fiyatta iyileştirme yapması bekleniyor.

Bordo mavili yönetim Uğurcan Çakır konusunda beklenen hamleyi yaptı ve başarılı file bekçisi ile sözleşme uzatması için girişimler hızlandırıldı.

Bordo-mavililer, şu anda garanti bonuslarla birlikte 8.5 milyon TL kazanan Çakır'a garanti bonuslar hariç 9 milyon TL ödeyecek.

Trabzonspor'la 3 yıl sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki file bekçisinin mukavelesi 2 yıl daha uzatılacak.

Süper Lig'de bu sezon 12 maçta forma giyen Uğurcan Çakır kalesinde 11 gol gördü ve 3 maçta kalesini gole kapadı.

Uğurcan Çakır Kimdir?

Uğurcan Çakır, 5 nisan 1996 yılında Antalya’da dünyaya gözlerini açtı. Antalya’da doğan başarılı kaleci küçük yaşta ailesiyle beraber İstanbul’a taşındı ve futbol hayatına 12 yaşında Yamanspor alt yapısı ile başlamıştır. 2011 yılında ise 1461 Trabzon altyapısı forması giymiştir.

İlerleyen zamanlarda Trabzonspor takım kadrosuna girmiş, 2014 yılında profesyonel sözleşmeye imza atmıştır. 2016 senesinde bir sezon 1461 Trabzon takımına kiralanan Uğurcan Çakır, tekrar Trabzonspor A Takımına geri dönmüştür.

Uğurcan Çakır Antalya doğumlu olmasına rağmen, aslen Trabzon Of’ludur.

1.91 cm. boyunda, 78 kiloda dır. Koç burcudur. Kübra Ayyıldız ile evlidir. Nisan doğumlu olan Çakır, koç burcudur.

Uğurcan Çakır’ın annesi, Gülsüm Çakır, Babası ise Mustafa Çakır’dır. Uğurcan Çakır Antalya doğumlu olsa da ailesi aslen Trabzon Of’lu dur.

Uğurcan’ın hikayesi, amcası ve babası tarafından ortak işletilen halı sahasında başlamıştır. Aynı zamanda “Trabzonspor futbol okulu” oyuncusu olan Uğurcan aslında futbola sağbek oyuncusu olarak başlamıştır. Uğurcan’ın başarılı bir kaleci olacağını anlayan ailesi ve hocaları onu bir türlü ikna edememiştir.