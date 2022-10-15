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Spor Süper Lig: Kayseri Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı maçı izle! Galatasaray Kayserispor maçı muhtemel 11
Spor

Süper Lig: Kayseri Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı maçı izle! Galatasaray Kayserispor maçı muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kayserispor Galatasaray karşı karşıya geliyor. Galatasaray'da Mathias Ross ve Van Aanholt maç kadrosuna dahil edilmedi. Müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Saat 20:00'de başlayan Süper Lig maçı için nefesler tutuldu. Heyecan verici maçın canlı yayın bilgileri haberimizde. İşte Kayserispor Galatasaray maçı canlı izle linki.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 18:21:00 - 2022-10-15 18:30:24
Süper Lig: Kayseri Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı maçı izle! Galatasaray Kayserispor maçı muhtemel 11

Kayserispor Galatasaray maçı için nefesler tutulmuş durumda. Süper Lig maçında Kayserispor Galatasaray karşı karşıya geleceği maça çıkıyor. Kayserispor Galatasaray, çıkacakları maçta kozlarını paylaşıyor. Taraftarlar tarafından Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevapları merak ediliyor. İşte Kayserispor Galatasaray maçı hangi kanalda sorusunun cevabı ile birlikte Kayserispor Galatasaray maçı canlı yayın izle linki...

İki takımın da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacağı mücadelede tarafların sporseverlerin keyifli vakitli geçirtmesi bekleniyor.

Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 52 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 4 defa rakibini mağlup edebildi. 16 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın toplam 113 golüne, Kayserispor 42 golle yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Kayserispor 3-0'lık skorla kazanırken, İstanbul'daki müsabaka da 1-1 sona erdi.

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini de 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saat 20:00'de başlayan Kayserispor Galatasaray karşılaşmasını Bein Sports 1 üzerinden canlı izlenebiliyor.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saat 20:00'de başlayan Kayserispor Galatasaray karşılaşmasını Bein Sports 1 üzerinden canlı izlenebiliyor.

Kayserispor Galatasaray maçı canlı yayın izle linki... TIKLAYINIZ

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ

Muslera

Boey

Nelsson

Abdülkerim

Kazımcan

Torreira

Midtsjö

Barış Alper

Mertens

Rashica

Icardi

 

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