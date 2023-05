Süper Lig: İstanbulspor: 1 - Giresunspor: 0

Süper Lig’in 32. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Alper Uludağ’ın kendi sahasının solundan uzun pasına hareketlenen Riad Bajic, ceza yayı civarında Simon Deli’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Mete Kalkavan Deli’ye sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Mete Kalkavan, sarı kartı iptal ederek Simon Deli’ye direkt kırmızı kart gösterdi.

70. dakikada Hayrullah Bilazer’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serginho’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci David Jensen’de kaldı.

90+5. dakikada Faruk Can Genç'in orta sahanın sağından uzun pasında ceza sahası içi solunda topu alan Borja Sainz’ın rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarla kalenin üzerinden dışarıya gitti.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Süleyman Özay xx

İstanbulspor: David Jensen xx, Demeaco Duhaney xx, Okan Erdoğan xx, Simon Deli x, Ali Yaşar xx (Jetmir Topalli dk. 84 ?), Mahamadou Ba xx, Onur Ergün xx, Jason Lokilo xx (Adi Mehremic dk. 72 x), Eduart Rroca xx (Muammer Sarıkaya dk. 72 x), Valon Ethemi xx (Mehmet Yeşil dk. 59 x), Emeka Eze xxx (Tuncer Duhan Aksu dk. 85 ?)

Yedekler: Alp Arda, Kerem Şen, Florian Loshaj, Sindrit Guri, Oğuzhan Berber

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Giresunspor: Ferhat Kaplan xx, Hayrullah Bilazer xx (Talha Ülvan dk. 85 ?), Ramon Arias xx (Murat Cem Akpınar dk. 69 x), Kadir Seven xx, Alper Uludağ xx (Faruk Can Genç dk. 69 x), Görkem Sağlam xx, Jorman Campuzano xx Robert Mejia xx (Kuwas dk. 68 x), Serginho xx (Doğan Can Davas dk. 74 x), Borja Sainz xx, Riad Bajic xx

Yedekler: Onurcan Piri, Arda Kılıç, Şahin Dik, Rahmetullah Berişbek, Mert Han Kurt

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Emeka Eze (dk. 10) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Simon Deli (dk. 49) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Onur Ergün, Jetmir Topalli, Okan Erdoğan (İstanbulspor), Hayrullah Bilazer, Borja Sainz (Giresunspor)