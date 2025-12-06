Feci kaza! Kestiği ağaç üzerine devrildi
Rize’nin Pazar ilçesinde motorlu testere ile kesim yapan Ahmet Yalçın Doğan, devrilen ağacın çarpmasıyla ağır yaralandı.
Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Aktaş köyünde sabah saatlerinde yaşanan kazada, ormanda kesim yapan 57 yaşındaki Ahmet Yalçın Doğan, kestiği ağacın aniden üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Olay, saat 11.00 sıralarında Aktaş köyünde meydana geldi. Ormanda motorlu testere ile kesim yapan Ahmet Yalçın Doğan, kestiği ağacın devrilerek kendisine çarpmasıyla ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu Doğan, sedyeyle yola taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Doğan kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Doğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.