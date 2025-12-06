Cevizlibağ’da dehşet! Bayılan 14 yaşındaki kız metrobüsün altında kaldı
Cevizlibağ metrobüs durağında bayılarak yola düşen 14 yaşındaki kız çocuğu, durağa giren metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yaşam savaşı veren çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Cevizlibağ Metrobüs Durağı’nda dün akşam saatlerinde yürekleri sızlatan bir kaza yaşandı. İddiaya göre, durakta metrobüs bekleyen 14 yaşındaki bir kız çocuğu, aracın durağa yaklaştığı sırada aniden bayılarak dengesini kaybetti ve yola düştü.
Hayati tehlikesi bulunuyor
Bu sırada durağa giriş yapan metrobüs, kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuğa ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.