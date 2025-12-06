Parti Meclisi toplantısı sona erdi! CHP'de yeni MYK belli oldu!
Tek aday girdiği kurultayda yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi toplantısı sona erdi. Partide yeni MYK belli oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.
Özel'in, 39. Olağan Kurultay'da seçilen PM üyeleriyle basına kapalı gerçekleştirdiği ilk toplantı, parti genel merkezinde 2 saat sürdü. Toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri belirlendi.
CHP'DE YENİ MYK
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in Parti Meclisi toplantısında açıkladığı Merkez Yönetim Kurulu listesi şu şekilde;
1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
2- Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin
3- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat
5- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek
6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut
7- Seçim İşleri: Gül Çiftci
8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen
9- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu
10- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu
11- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan
12- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan
13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz
14- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu
15- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar: Bihlun Tamaylıgil
16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
17- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay
18- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre