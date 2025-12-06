  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Parti Meclisi toplantısı sona erdi! CHP'de yeni MYK belli oldu!
Gündem

Parti Meclisi toplantısı sona erdi! CHP'de yeni MYK belli oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Parti Meclisi toplantısı sona erdi! CHP'de yeni MYK belli oldu!

Tek aday girdiği kurultayda yeniden CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi toplantısı sona erdi. Partide yeni MYK belli oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

Özel'in, 39. Olağan Kurultay'da seçilen PM üyeleriyle basına kapalı gerçekleştirdiği ilk toplantı, parti genel merkezinde 2 saat sürdü. Toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri belirlendi.

 

CHP'DE YENİ MYK

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in Parti Meclisi toplantısında açıkladığı Merkez Yönetim Kurulu listesi şu şekilde;

1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

2- Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin

3- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

5- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek

6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut

7- Seçim İşleri: Gül Çiftci

8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen

 

9- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu

10- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu

11- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan

12- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan

13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz

14- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu

15- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar: Bihlun Tamaylıgil

16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

17- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay

18- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

CHP’li başkan ve Meclis üyesi birbirine girdi: Satış onayı yoksa mikrofon da yok!
CHP’li başkan ve Meclis üyesi birbirine girdi: Satış onayı yoksa mikrofon da yok!

Gündem

CHP’li başkan ve Meclis üyesi birbirine girdi: Satış onayı yoksa mikrofon da yok!

CHP'li Özgür Özel kanlı geçmişini unuttu!
CHP'li Özgür Özel kanlı geçmişini unuttu!

Gündem

CHP'li Özgür Özel kanlı geçmişini unuttu!

200 bin Euro rüşvet skandalı iddiası! Manavgat’ta pişti CHP genel merkezine düştü
200 bin Euro rüşvet skandalı iddiası! Manavgat’ta pişti CHP genel merkezine düştü

Gündem

200 bin Euro rüşvet skandalı iddiası! Manavgat’ta pişti CHP genel merkezine düştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23