Beslenme uzmanları açıkladı: Hücreleri koruyan, yaşlanmayı yavaşlatan en iyi atıştırmalıklar! Çare deniz yosunu

Fermente gıdalar! Brooklyn merkezli Maya Feller Nutrition’ın kurucusu ve Eating from Our Roots kitabının yazarı diyetisyen Maya Feller, fermente gıdaların (turşu, lahana turşusu, kimchi) tüketilmesini öneriyor. Feller “Fermente gıdalar, hücre sağlığının dengelenmesinde rol oynayan doğal bir poliamin olan spermidin içerir" dedi. Ayrıca bu bileşiğin mitokondri fonksiyonlarını iyileştirdiği ve hayvan çalışmalarında uzun ömürle ilişkilendirildiği belirtiliyor. Kurutulmuş ve füme balık Japon, Kore ve Güneydoğu Asya mutfaklarında yaygın olan kurutulmuş hamsi gibi küçük balıklar, kalsiyum ve protein açısından zengin atıştırmalıklardır. Feller, “Küçük balıkların, Japon kadınlarda kanser riskini azaltma ve genel ölüm oranlarını düşürme açısından anlamlı bir etkisi olduğunu gösteren çalışmalar var” dedi. Balık cipsi veya sardalya konservesi de alternatif olarak tercih edilebilir. Nori (Deniz yosunu) Diyetisyen Jill Nussinow, “Nori deniz yosunu, düşük kalorili ve kolay tüketilebilen favori atıştırmalıklarımdan biri” ifadelerini kullandı. Deniz sebzeleri özellikle iyot bakımından zengindir. Araştırmalar, yosunların antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde yaşlanma süreçlerini düzenleyebildiğini gösteriyor. Nussinow, “Küçük nori paketleri veya büyük nori yapraklarıyla sebze filizi ve avokado gibi besinleri içeren rulolar hazırlayabilirsiniz” önerisinde bulundu. Meyveler (Özellikle orman meyveleri) Nussinow, “Böğürtlen, yaban mersini, çilek gibi meyveler antioksidan açısından en güçlü besinler arasında yer alıyor” dedi. Araştırmalar, bu meyvelerin hücreleri koruyan anti-inflamatuar etkileri olduğunu ortaya koyuyor. Nussinow “Yaban mersini en çok bilinenidir ama çilek, ahududu, kızılcık, karadut ve benzeri tüm meyveleri günlük beslenmenize dahil etmelisiniz” diye ekledi. Taze, dondurulmuş veya kurutulmuş halleriyle tüketilebiliyorlar.