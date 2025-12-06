Yunan’da F-35 PANİĞİ! “Türkiye Bu Uçakları Alırsa Biz Ne Yapacağız?”
Türkiye ile ABD arasında F-35 sürecinin yeniden rayına girmesi, Atina’da adeta sirensiz sığınak bırakmadı! ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın, F-35 dosyasının birkaç ay içinde sonuçlanabileceğini söylemesi Yunan medyasını fena karıştırdı.
Washington–Ankara hattında çözülen başlıkların altını çizen Barrack, F-35 müzakerelerinin de 4–6 ay içinde tamamlanacağını vurguladı. Bu açıklama, yıllardır Türkiye’nin F-35 programına dönmesini engellemek için kapı kapı dolaşan Atina’da şok etkisi oluşturdu.
Pentapostagma’da panik: “En kötü senaryoya hazırlanmalıyız!”
Yunanistan’ın savaş çığırtkanı yayın organlarından Pentapostagma, gelişmeyi “Türkiye F-35’leri alabilir, en kötü senaryoya hazırlanmalıyız” ifadeleriyle duyurdu. Gazete, ABD Büyükelçisinin sözlerini analiz ederken şu itirafı yapmak zorunda kaldı:
“Türklerin F-35’e sahip olma ihtimali gerçek. Adımlarımızı buna göre atmalıyız.”
Haberde, Türkiye’ye yıllar önce parasını ödediği halde teslim edilmeyen 5 adet F-35’in geri verilmesi ihtimalinden büyük rahatsızlık duyulduğu açıkça yazıldı.
“Türk pilotlar operasyonel göreve başlar!” korkusu
Pentapostagma, Türkiye’nin F-35 pilotlarının ABD’de eğitim aldığını hatırlatarak, uçaklar Türkiye’ye teslim edilirse “Türkler bölgede operasyonel görevler üstlenebilir” yorumunu yaptı.
ABD ve İsrail’e yalvarma çağrısı: “Bize de F-35 verin!”
Haberde, Türkiye’nin F-35’e kavuşması hâlinde Atina’nın acilen ABD ve İsrail’den yardım istemesi gerektiği belirtildi. Gazete, “Türkiye’ye verilen F-35 sayısı kadar uçağı bize de verin!” çağrısında bulunarak Atina’nın içine düştüğü çaresizliği bir kez daha gözler önüne serdi.
