Mahkemeden 105 sanık için flaş tutukluluk kararı çıktı! Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi
Gündem

Mahkemeden 105 sanık için flaş tutukluluk kararı çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mahkemeden 105 sanık için flaş tutukluluk kararı çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü üzerinden yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Bunun ardından yapılan ilk tutukluluk incelemesinde İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 105 sanığın cezaevindeki durumunun devamına hükmedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından ilk tutukluluk incelemesi yapıldı. Yapılan incelemede aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu 105 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ilk tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmede aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105 kişinin ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Öte yandan yapılan tutukluluk incelemesinde Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarının tahliye taleplerinin reddedildiği de belirtildi.

VATANDAŞ!

ADALET DİYE BİR ŞEY KALMADI ARTIK :NELER NELER GÖZ ÖNÜNDEN GEÇERKEN ?BU ADAMLARDAN NE İSTERSİNİZ?
