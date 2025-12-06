  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD’den istihbarat hatası, Trump’tan fiyasko açıklama Yanlış gemiyi vurdular

Kadın avukattan evli erkeklerle zina yapan kadınlara sert tepki: 50 boşanma davasının 49’u sizin yüzünüzden!

Avustralya’nın rezaleti: Afgan kadın ve çocukları katlederken sorun yokmuydu!

Fransa'nın nükleer üssünde kırmızı alarm!

TESK'ten alkol ile mücadele etmek yerine yılbaşı öncesi şaka gibi sahte içki çıkışı. Teşvik gibi uyarı

DEM’in barış konferansında Öcalan şoku: PKK terörü Kürtlerin onur savaşı!

Provokatör Trafik Polisi! Terörsüz Türkiye’den rahatsız olanlar talimatı aldılar

200 bin Euro rüşvet skandalı iddiası! Manavgat’ta pişti CHP genel merkezine düştü

Bu da oldu: 'Allah size telif attı'! Allah ismiyle hesap açıp ezan sesinden telif istemeye başladı

Ruşen Çakır, başına 8 milyon TL ödül konan FETÖ'cü ismi konuk etti!
Gündem Cezaevi aracı devrildi
Gündem

Cezaevi aracı devrildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Cezaevi aracı devrildi

Erzurum'dan Antalya'ya giden ve Sivas'ta devrilen cezaevi aracındaki 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Erzurum'dan Antalya'ya giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 50 AK 920 plakalı cezaevi ring aracı, Sivas-Erzurum kara yolu Nasır köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Kazada, araçtaki 2'si şoför, 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Zara ve İmranlı Devlet hastaneleri ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Korkunç kaza! Kamyonet ile midibüs çarpıştı! 17 kişi yaralı
Korkunç kaza! Kamyonet ile midibüs çarpıştı! 17 kişi yaralı

Yerel

Korkunç kaza! Kamyonet ile midibüs çarpıştı! 17 kişi yaralı

Korkunç kaza! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü 1 ağır yaralı
Korkunç kaza! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü 1 ağır yaralı

Yerel

Korkunç kaza! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü 1 ağır yaralı

Çok büyük kazadan yara almadan kurtulan sürücünün verdiği poz olay oldu
Çok büyük kazadan yara almadan kurtulan sürücünün verdiği poz olay oldu

Gündem

Çok büyük kazadan yara almadan kurtulan sürücünün verdiği poz olay oldu

Üsteğmen, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Üsteğmen, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Gündem

Üsteğmen, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu’da dev bağlantı adım adım tamamlanıyor! Bakan tarih verdi, gözler artık o güne çevrildi!
Gündem

Doğu’da dev bağlantı adım adım tamamlanıyor! Bakan tarih verdi, gözler artık o güne çevrildi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum ile Rize’yi birbirine bağlayacak Dallıkavak Tüneli için net konuştu. Yapımı süren v..
Özgür Özel İmamoğlu için vites yükseltti! Nedim Şener’den koltuk çıkışı ortalığı karıştırdı!
Gündem

Özgür Özel İmamoğlu için vites yükseltti! Nedim Şener’den koltuk çıkışı ortalığı karıştırdı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Ben Ekrem’i bırakınca kendi haysiyetimi de, onurumu da bırakmış olurum” sözleri siyasette yeni bir tartışm..
Aşırı zeki LGS birincilerine bakın! Türkiye'nin en köklü liselerinden birinde 'kız mevzusu ve işkence' rezaleti!
Yerel

Aşırı zeki LGS birincilerine bakın! Türkiye'nin en köklü liselerinden birinde 'kız mevzusu ve işkence' rezaleti!

Türkiye’nin en köklü okullarından İstanbul Erkek Lisesi’nde kız meselesi gibi ucuz/bayat bir konu yüzünden rezillik yaşandı! “kız meselesi”..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23