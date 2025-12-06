Özgür Özel Anıtkabir’de: Atam senin partinin programına LGBT’yi de aldık!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Özel'in, mozoleye çelenk bırakmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, 'Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayıp, şunları yazdı:

"Partimizin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz ile birlikte yeniden huzurunuzdayız. Kurultayımızda yenilenen parti programımız, güncellenen tüzüğümüz ve yeni kadrolarımızla, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyoruz. Bugün çoklu krizler yaşayan Cumhuriyetimizi, çağın kuşatmasından kurtarmak; demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, gelirde ve vergide adaleti hakim kılmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye söz veriyoruz."

"Aziz Atatürk; iki büyük eserinizden biri olan Cumhuriyet Halk Partimiz bugün kapatma tehdidine kadar varan ağır saldırılar altındadır. Partimizin Cumhurbaşkanı adayı, seçilmiş belediye başkanları ve çok sayıda yol arkadaşımız tutukludur. Ancak biz, sizden aldığımız ilham ve milletimizden aldığımız güçle tüm saldırıları boşa çıkaracak ve ülkemizi kuşatmalardan kurtaracak iradeye sahibiz."

"Size, silah arkadaşlarınıza, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Heyet, daha sonra 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Özel, İsmet İnönü'nün kabrine çiçek bıraktı.

LGBT’Yİ KAMUSAL ALANA SOKMA GİRİŞİMİ

Özel’in ‘yeniledik’ dediği parti programında CHP’nin LGBT’li sapkınları kamusal alana sokacağını ve sapkınlığı yaygınlaştıracaklarını şu ifadeler gösteriyor: “Cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli her türlü ayrımcılık ortadan kaldırılacak ve herkesin kamusal hizmetlere eşit erişimi sağlanacak. Evde, okulda, iş yerinde, siyasal yaşamda, kısacası hayatın her alanında eşitliği sağlanacak. Kimsenin yaşından, cinsiyetinden, kimliğinden, inancından, cinsiyet kimliği ve cinsel yöneliminden dolayı dışlanmadığı, baskı altına alınmadığı bir düzen inşa edilecek. Hiçbir yurttaşın kimliğini gizlemek zorunda kalmaması temel öncelik olacak.”