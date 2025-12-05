AK Parti iktidarda değilken... Barzani ziyaretini sulandıranları susturacak gerçekler

Akit TV’de konuşan Muharrem Coşkun, Barzani’nin Türkiye ziyaretini hedef alan çevrelere sert sözlerle yüklendi. AK Parti iktidarı öncesinde Türkiye’nin egemenliğini zedeleyen olayları ve Kuzey Irak’taki Türk askeri varlığını hatırlatan Coşkun, bugün yapılan eleştirilerin samimiyetsizliğini ortaya koydu.

Coşkun, Barzani'nin birkaç Peşmerge fotoğrafının abartılıp ülke gerginliğine sebep yapılmasını eleştirerek, AK Parti iktidarda değilken Türkiye topraklarında yaşanan ve egemenliği ihlal eden, hatta daha vahim olan olayları örnek veriyor.

Barzani'nin kimi rahatsız ettiğini anlamak için şu cümlelerine bakmak lazım. Diyor ki Sayın Barzani: Türkiye'de başlatılan bu barış ve çözüm sürecini biz tüm gönlümüzle destekliyoruz. Bunun yanında hem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Bu sürece kim katkı sunsa teşekkür etti ve tüm varlığımızla biz bu barış sürecinin olumlu sonuçlanması için çalışacağız ve destek olacağız dedi. Belki de Barzani ile birlikte gelen diyelim Peşmergelerin fotoğrafları üzerinden, bunu bu kadar köpürtüp abartanların amacı Barzani'nin bu sözlerini, bakın onları konuşmuyoruz. Hani PKK konusunda Türkiye'nin yanında yer alması, bu süreci destekliyoruz açıklaması yapması çok önemli. Bakın 90'lı yıllar. AK Parti iktidarda değil. Buyur. Amerikalı komutan, bakın Türkiye'de Amerikan'ın askeri var.

Kuzey Irak’ta Türk askerinin görev yaptığı dönemler

Terör estiriyorlar. Amerikalı komutan ne yapmış? Şemdinli Kaymakamını tokatlıyor ya. Amerikalı çavuş Şemdinli Kaymakamını tokatlıyor. Yani Amerikan askerleri bırak uzun namlulu silahlarla sokak cadde geziyorlar. Barzani'nin yanındaki birkaç Peşmerge fotoğrafı üzerinden Türkiye'yi germeye çalışıp bu süreci sabote etmek için çırpınanlar Barzani'nin "biz bu barış sürecini destekliyoruz" lafını gölgeleyip o fotoğraf ve görüntüler üzerinden Türkiye'yi vurmak ve bu süreci sabote etmek isteyenlere ben de diyorum ki bir zamanlar bu topraklarda, o bölgede, Amerikan askerleri bırakın, tanklarla, toplarla, uzun namlulu silahlarla geziyorlardı.

Clinton örneğiyle egemenlik vurgusu

Sokak cadde hatta kaymakam tokatlıyorlardı. Kaymakam tokatlıyorlardı ve buna ses çıkarmayanlar şimdi ahkâm kesiyor. İstanbul'da yaşanan bir olayı söyleyeyim. Türkiye'ye bir Amerikan başkanı gelmiş. Bak Clinton gelmiş, Clinton. Burada AK Parti yine iktidarda. Yok. Bir otelde kalacak ya, otelin temizlik ve kafeterya bölümlerinde çalışan altı personel sakıncalı bulunarak izne gönderiliyor. Yetmiyor. Burasının asıl önemli yer şurası. Clinton ailesinin kalacağı kat Amerikan toprağı ilan ediliyor ve burada bu katta yaşanacak olaylara müdahalede ABD yasaları uygulanıyor. Türk yasaları kaldırılmış, çöpe atılmış.

Türkiye yasaları çöpe atılmış. Amerika'nın yasaları uygulanacak otelde ve bu katta Amerikan askeri polisi elemanları görev yapacak. Onların silahlı güçleri görev yapacak. Türk polisi falan değil. Ama bunlara kimsenin sesi çıkmadı. Bak. Bunlar Büyükelçimiz kravatlı olan eşiyle. Burası neresi biliyor musun? Kuzey Irak. Kuzey Irak, evet. Türkiye değil yani Türkiye toprağı değil burası. Kuzey Irak'ta emniyeti kim sağlamış? Bakın. Türk komandoları. Buyurun.

Uzun namlulu silahlarla emniyetinin güvenliğini sağlıyorlar. Evet. Sağlıyorlar mı? Sağlıyorlar kardeşim. Bakın, Türk bayrağıyla, değil mi? Türk bayrağı, üniforması Türk bayrağıyla uzun namlulu silahlarla bizim bırakın Cumhurbaşkanımızı, Dışişleri Bakanımızı Büyükelçimizi korumuşlar. Ve Irak hükümeti de Barzani yönetimi de Kuzey Irak yönetimi de bunu laf etmemiş. Ve bu bir tek değil ha. Çok var böyle. İşte ama terörsüz Türkiye süreci çok iyi gidiyor. Bir sabotaja uğratamadılar, bir tökezletemediler. Bundan rahatsız olan çevreler var.

Peşmerge fotoğrafları üzerinden koparılan fırtına

İsrail. Çok büyük. İçimizdeki bazı klikler, bakın devlet içerisindeki bazı yapılar, yine Kuzey Irak'taki bazı yapılar, PKK içerisinde Rusya'dan rahatsız olan çevreler. Dolayısıyla bunlar diyorlar ki nerede bir bahane bulabiliriz? Ha, güzel. Ya Barzani gelmiş orada kardeşlik mesajı vermiş, bu süreci destekliyoruz demiş, tüm gücümüzle yanındayız demiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmiş. Bunu konuşmuyoruz. Birkaç Peşmerge üzerinden fırtına koparılıyor. İşte. Ya bak bu, bakın eleştirilebilir ama bir krize dönüştürülmesi, bu kadar abartılması, günlerce tartışılması, Barzani'ye hakaretler edilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Evet. Bu iyi niyetli bir şey değil yani.