Kılıcın keskin olsun Reisim! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kılıç hediye etti

İstanbul'da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen 'Kadınla Yükselen Şehirler' temalı Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, deneyimi ve güçlü mesajlarıyla olduğu kadar hediye kılıçla da dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye'nin dört bir yanından kadın belediye başkanları, yerel yönetim temsilcileri ve uluslararası konukların katıldığı zirvede konuşan Başkan Tekin, kadınların karar mekanizmalarındaki varlığının toplumların gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Pazaryeri'nde hayata geçirdikleri projelerde kadın istihdamına, üretimine ve sosyal yaşama katılımına özel önem verdiklerini ifade eden Başkan Tekin, "Bizler sahada, belediyede, üretimde, her alanda var oldukça şehirler daha güvenli, daha üretken, daha güçlü hale geliyor. Kadının eli değen her yer güzelleşir, değer kazanır" dedi.

KILIÇ HEDİYE ETTİ

Zirve kapsamında AK Parti Genel Başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelen Başkan Tekin, Pazaryeri'nde yürütülen çalışmalar ve ilçeye kazandırılan yeni projeler hakkında bilgi vererek, kılıç hediye etti. Tekin “Kılıcın keskin olsun reisim” dedi. Erdoğan'ın yerel yönetimlerde kadınların artan başarısından duyduğu memnuniyeti ifade ettiği görüşme, programın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Pazaryeri Belediyesi'nin stant alanı ise üretim, kültür ve yerel değerleriyle katılımcılardan tam not aldı. Başkan Tekin, ilçenin hem vizyonunu hem de kadın emeğini temsil eden çalışmaları uluslararası katılımcılara tanıtarak Pazaryeri'nin adını güçlü şekilde duyurdu.

Kadınların yerel yönetimlerdeki gücünün ve başarısının konuşulduğu zirvede Başkan Zekiye Tekin, hem sözleri hem de temsil ettiği değerlerle dikkatleri üzerine çekerek Pazaryeri'nin gururu oldu.