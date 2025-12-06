  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Kılıcın keskin olsun Reisim! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kılıç hediye etti
Gündem

Kılıcın keskin olsun Reisim! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kılıç hediye etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kılıcın keskin olsun Reisim! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kılıç hediye etti

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kılıç hediye ederek, "Kılıcın keskin olsun reisim" dedi.

 

İstanbul'da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen 'Kadınla Yükselen Şehirler' temalı Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, deneyimi ve güçlü mesajlarıyla olduğu kadar hediye kılıçla da dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye'nin dört bir yanından kadın belediye başkanları, yerel yönetim temsilcileri ve uluslararası konukların katıldığı zirvede konuşan Başkan Tekin, kadınların karar mekanizmalarındaki varlığının toplumların gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.
Pazaryeri'nde hayata geçirdikleri projelerde kadın istihdamına, üretimine ve sosyal yaşama katılımına özel önem verdiklerini ifade eden Başkan Tekin, "Bizler sahada, belediyede, üretimde, her alanda var oldukça şehirler daha güvenli, daha üretken, daha güçlü hale geliyor. Kadının eli değen her yer güzelleşir, değer kazanır" dedi.

KILIÇ HEDİYE ETTİ

Zirve kapsamında AK Parti Genel Başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelen Başkan Tekin, Pazaryeri'nde yürütülen çalışmalar ve ilçeye kazandırılan yeni projeler hakkında bilgi vererek, kılıç hediye etti. Tekin “Kılıcın keskin olsun reisim” dedi. Erdoğan'ın yerel yönetimlerde kadınların artan başarısından duyduğu memnuniyeti ifade ettiği görüşme, programın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Pazaryeri Belediyesi'nin stant alanı ise üretim, kültür ve yerel değerleriyle katılımcılardan tam not aldı. Başkan Tekin, ilçenin hem vizyonunu hem de kadın emeğini temsil eden çalışmaları uluslararası katılımcılara tanıtarak Pazaryeri'nin adını güçlü şekilde duyurdu.
Kadınların yerel yönetimlerdeki gücünün ve başarısının konuşulduğu zirvede Başkan Zekiye Tekin, hem sözleri hem de temsil ettiği değerlerle dikkatleri üzerine çekerek Pazaryeri'nin gururu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtülü olduğu olduğu için linç edilen kadınları nasıl unutabiliriz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtülü olduğu olduğu için linç edilen kadınları nasıl unutabiliriz?

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtülü olduğu olduğu için linç edilen kadınları nasıl unutabiliriz?

Bu da oldu: 'Allah size telif attı'! Allah ismiyle hesap açıp ezan sesinden telif istemeye başladı
Bu da oldu: 'Allah size telif attı'! Allah ismiyle hesap açıp ezan sesinden telif istemeye başladı

Gündem

Bu da oldu: 'Allah size telif attı'! Allah ismiyle hesap açıp ezan sesinden telif istemeye başladı

DEM’in barış konferansında Öcalan şoku: PKK terörü Kürtlerin onur savaşı!
DEM’in barış konferansında Öcalan şoku: PKK terörü Kürtlerin onur savaşı!

Gündem

DEM’in barış konferansında Öcalan şoku: PKK terörü Kürtlerin onur savaşı!

Kadın avukattan evli erkeklerle zina yapan kadınlara sert tepki: 50 boşanma davasının 49’u sizin yüzünüzden!
Kadın avukattan evli erkeklerle zina yapan kadınlara sert tepki: 50 boşanma davasının 49’u sizin yüzünüzden!

Gündem

Kadın avukattan evli erkeklerle zina yapan kadınlara sert tepki: 50 boşanma davasının 49’u sizin yüzünüzden!

Özgür Özel Anıtkabir’de: Atam senin partinin programına LGBT’yi de aldık!
Özgür Özel Anıtkabir’de: Atam senin partinin programına LGBT’yi de aldık!

Gündem

Özgür Özel Anıtkabir’de: Atam senin partinin programına LGBT’yi de aldık!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23