Tansiyon bir anda yükseldi! Rusya dünyaya duyurdu: Ukrayna'da askeri unsurları vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'da askeri unsurları vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri konusunda bilgi paylaşıldı.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere, bunların çalışmasını sağlayan enerji unsurlarına, askeri amaçlarla kullanılan liman altyapısına yoğun saldırı düzenledi." ifadesine yer verildi.

Saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil karadan ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği ve 116 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğu bildirildi.

İHA saldırısı sonucu Rus bölgelerdeki binalar hasar gördü

Rusya'nın Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki bir okulun ve bazı binaların hasar gördüğünü kaydetti.

Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov da Telegram hesabından bölge üzerinde 29 İHA'nın düşürüldüğünü bildirerek "Çok katlı bina hasar gördü. Binada çıkan yangın söndürüldü. Can kaybı yok. İHA parçaları bölgedeki bir sanayi alandaki işletmeye de düştü. Ciddi hasar yok." ifadelerini kullandı.