  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD’den istihbarat hatası, Trump’tan fiyasko açıklama Yanlış gemiyi vurdular

Kadın avukattan evli erkeklerle zina yapan kadınlara sert tepki: 50 boşanma davasının 49’u sizin yüzünüzden!

Avustralya’nın rezaleti: Afgan kadın ve çocukları katlederken sorun yokmuydu!

Fransa'nın nükleer üssünde kırmızı alarm!

TESK'ten alkol ile mücadele etmek yerine yılbaşı öncesi şaka gibi sahte içki çıkışı. Teşvik gibi uyarı

DEM’in barış konferansında Öcalan şoku: PKK terörü Kürtlerin onur savaşı!

Provokatör Trafik Polisi! Terörsüz Türkiye’den rahatsız olanlar talimatı aldılar

200 bin Euro rüşvet skandalı iddiası! Manavgat’ta pişti CHP genel merkezine düştü

Bu da oldu: 'Allah size telif attı'! Allah ismiyle hesap açıp ezan sesinden telif istemeye başladı

Ruşen Çakır, başına 8 milyon TL ödül konan FETÖ'cü ismi konuk etti!
Yaşam Bu kadarına da pes! Namaz kılanların çantalarını çaldılar
Yaşam

Bu kadarına da pes! Namaz kılanların çantalarını çaldılar

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Avcılar’da akşam namazı sırasında camiye giren bir şüpheli, cemaat secdedeyken iki kişinin çantasını alıp kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Avcılar’da Merkez Ulu Cami’de akşam namazı sırasında akılalmaz bir hırsızlık yaşandı. Olay, Merkez Ulu Cami’de 4 Aralık'ta akşam namazı kılındığı sırada meydana geldi. Kapüşonlu bir şüpheli camiye geldikten sonra imamın namazı başlatmasını bekledi. Daha sonra cemaat secdeye vardığı sırada mimberin sağında namaz kılan zihinsel engelli Emircan Şenocak’ın(23) ardında da yabancı uyruklu bir kişinin çantalarını alarak hızla camiden uzaklaştı. Emircan Şenocak, içinde bin 600 lira , kimlikleri, engelli kartları, ve bir kredi kartı olan çantasının, yabancı uyruklu diğer kişi ise içinde dizüstü bilgisayarı bulunan çantalarının yerinde olmadığını cami görevlilerine iletti. Güvenlik kameraları incelenince hırsızlık ortaya çıktı.

 

Daha önce de başına gelmiş

Avcılar Ambarlı Mahallesi’nde oturan yüzde otizmli Emircan Şenocak, hırsızın yakalanarak, para ve kartlarının bulunmasını istedi. Anne Necla Şenocak da, oğlunun iki ay önce telefonunun çalındığını belirtirken, "Evde oturuyor, canı sıkılıyor. Hırsızlık olayının kamera görüntüleri var. Önce oğlumun, sonra diğer tarafta başka birisinin çantalarını alıp gidiyor" dedi.

Tamir için geldi hırsızlık yaptı! O anlar kamerada!
Tamir için geldi hırsızlık yaptı! O anlar kamerada!

Yerel

Tamir için geldi hırsızlık yaptı! O anlar kamerada!

Hırsızlığı örtme peşindeler! ‘Vicdansız’a fondaş kalkanı
Hırsızlığı örtme peşindeler! ‘Vicdansız’a fondaş kalkanı

Gündem

Hırsızlığı örtme peşindeler! ‘Vicdansız’a fondaş kalkanı

Çaldığı silahları bakın ne yapmış! Adalar Adliyesi'nde akıllara zarar hırsızlık
Çaldığı silahları bakın ne yapmış! Adalar Adliyesi'nde akıllara zarar hırsızlık

Siyaset

Çaldığı silahları bakın ne yapmış! Adalar Adliyesi'nde akıllara zarar hırsızlık

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23