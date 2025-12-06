Savunma Uzmanı Eray Güçlüer öyle bir açıklama yaptı ki! Yunanistan’dan çıt çıkmadı

Güçlüer'in Açıklamalarından Satır Başları:

Tehlike Algısı Değişti:

"Yunanistan'ı artık en üst seviyede bir tehlike olarak görmüyoruz."

Kabiliyet Vurgusu:

"Bütün uçakları çok kısa sürede vurabilecek kabiliyetteyiz."

Süre İddiası:

"Bir gün bile sürmez, bakın. Bunu, bunu çok net söylüyorum."

Güçlüer, Türkiye'nin hava gücünün Yunanistan'ın uçak kaldırmasına dahi izin vermeyeceğini iddia etti.

Teslim Olma Senaryosu: "Hatta öyle ki, uçak bile kaldıramazlar. Kalkan uçaklar da bize teslim olur. Geri inemezler yani. "Bu iddiaların hepsinin harp simülasyonlarına dayandığını ifade etti.

"Yunanistan'ın uçaklarını vurmamız bir gün bile sürmez. Kalkmazlar bile, kalkanlar da bize teslim olur."

Komşuda Oluşan Etki

Güçlüer'in bu keskin ve kısa süreli zafer iddiaları, Yunan kamuoyunda ve askeri çevrelerde geniş yankı uyandırdı. Bu konuşmalardan sonra Yunanistan’dan her hangi bir açıklama yapılmadı.