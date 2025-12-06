  • İSTANBUL
Gündem Savunma Uzmanı Eray Güçlüer öyle bir açıklama yaptı ki! Yunanistan’dan çıt çıkmadı
Savunma ve Güvenlik Uzmanı Eray Güçlüer, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin askeri kabiliyetlerine ve Yunanistan'a yönelik olası bir çatışma senaryosuna ilişkin oldukça iddialı açıklamalarda bulundu. Güçlüer, Türkiye'nin mevcut askeri gücüyle Yunanistan'a ait tüm uçakları çok kısa bir sürede etkisiz hale getirebileceğini öne sürdü.

Güçlüer'in Açıklamalarından Satır Başları:

Tehlike Algısı Değişti:

"Yunanistan'ı artık en üst seviyede bir tehlike olarak görmüyoruz."

Kabiliyet Vurgusu:

"Bütün uçakları çok kısa sürede vurabilecek kabiliyetteyiz."

Süre İddiası:

"Bir gün bile sürmez, bakın. Bunu, bunu çok net söylüyorum."

 

Güçlüer, Türkiye'nin hava gücünün Yunanistan'ın uçak kaldırmasına dahi izin vermeyeceğini iddia etti.

Teslim Olma Senaryosu: "Hatta öyle ki, uçak bile kaldıramazlar. Kalkan uçaklar da bize teslim olur. Geri inemezler yani. "Bu iddiaların hepsinin harp simülasyonlarına dayandığını ifade etti.

"Yunanistan'ın uçaklarını vurmamız bir gün bile sürmez. Kalkmazlar bile, kalkanlar da bize teslim olur."

 Komşuda Oluşan Etki

Güçlüer'in bu keskin ve kısa süreli zafer iddiaları, Yunan kamuoyunda ve askeri çevrelerde geniş yankı uyandırdı. Bu konuşmalardan sonra Yunanistan’dan her hangi bir açıklama yapılmadı.

