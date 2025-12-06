Avustralya’nın rezaleti: Afgan kadın ve çocukları katlederken sorun yokmuydu!

Afganistan’daki 20 yıllık işgal döneminde Amerika ile birlikte hareket eden ve ülkede onlarca katliama imza atan Avustralya, imdi kadın hakkı diyerek İslam Emirliği yönetimine yaptırım kararı aldı. Avustralya bugün Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin dört yetkilisine, ülkede "kadınlar ve kız çocukları için kötüleşen insan hakları durumu" nedeniyle mali yaptırımlar ve seyahat yasağı getirdiğini duyurdu. Aljazeera’daki habere göre Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, söz konusu yetkililerin İslam Emirliği yönetimindeki ülkede “kadın ve kız çocuklarının baskı altına alınmasına ya da hukukun üstünlüğünün baltalanmasına” karıştıklarını iddia etti.

Bakan Penny Wong, Canberra yönetiminin Afganistan için "dünyada ilk" özerk yaptırım çerçevesini oluşturduğunu ve bunun "Taliban üzerindeki baskıyı artırmak için kendi yaptırımlarını ve seyahat yasaklarını doğrudan uygulamasına" olanak sağlayacağını söyledi.

Wong yaptırımların Fazilet Yayma ve Kötülüğü Öneleme Bakanı Muhammet Halid Hanefi, Yükseköğretim Bakanı Nida Muhammed Nedim, Adalet Bakanı Abdul-Hakim Şeri ve Başyargıç Abdul Hakim Hakkani’yi hedef aldığını belirterek bu kişileri "kız çocuklarının ve kadınların eğitim, istihdam, hareket özgürlüğü ve kamusal yaşama katılma becerilerine erişimlerini kısıtlamakla" suçladı.

Wong, bu tedbirlerin Avustralya hükümetinin “Taliban üzerindeki baskıyı arttırmak ve Afgan halkına yönelik baskıyı hedef almak üzere doğrudan kendi yaptırımlarını ve seyahat yasaklarını uygulamasını” sağlayan yeni bir çerçevenin parçası olduğunu söyledi.

KATLİAMCI “HAK” PEŞİNDE!

Avustralya, 20 yılın işgalda ABD, İngiltere ve diğer batılı ülkelerle birlikte , Taliban’a karşı savaşan NATO liderliğindeki uluslararası gücün bir parçası olduktan sonra Ağustos 2021'de Afganistan'dan askerlerini çeken birkaç ülkeden biriydi. Avustralya askerleri söz konusu işgal dönemde Afganistan'da katlettikleri sivillerle gündeme gelmişti. Söz konusu katliamları ifşa eden avukata ise 5 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Afganistan’da yaklaşık 400 askeri olan Avustralya’nın, katliam raporunu da kendi Savunma Bakanlığı hazırlamıştı. 2020’de Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) Paul Brereton'un hazırladığı raporda aktarılan 39 Afganistanlı sivilin öldürüldüğü olaylar dışında başka katliamların da gerçekleşmiş olabileceği ifade edilmişti.O dönemde konuşan Afganistan İnsan Hakları ve Demokrasi Organizasyonu Müdürü Jawad Zawulistani, kurbanların yakınlarının kendisine, basına yansıyan olaylardan çok daha fazlasının yaşandığını söylediğini aktarmıştı. "Öldürülenlerin yakınları bize, 'Uzak bölgelerdeki köylerimizde acısını yaşadığımız ve gördüğümüz bazı olaylar var. Onlar, bundan çok daha öte.' diye sürekli anlatıyordu" ifadesini kullanan Zawulistani, Brereton'un raporunu inceleyen kurbanlardan birinin akrabasının, "Adı geçen kurbanların bazılarını tabii ki tanıyorum ancak raporda yer almayan düzinelerce başka kişi de var" dediğini aktarmıştı.Hatta o dönemde Avusturya Genelkurmay Başkanı, askerlerin, öldürdükleri birçok ceset üzerine silah ve el bombası yerleştirip, katliamlarını temizleme yoluna gittiklerini bile teyit etmişti.