Fransa'nın nükleer üssünde kırmızı alarm!
Fransa'nın nükleer denizaltılara ev sahipliği yapan Ile Longue Yarımadası'nda dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı.
Fransa Donanmasından nükleer denizaltıların konuşlu olduğu üssün üzerinde uçan İHA’lar için 'vur' emri verildi.
Fransa Donanmasının, ülkenin batısında nükleer denizaltıların bulunduğu Ile Longue Yarımadası'ndaki üssün üzerinde uçan insansız hava araçlarına (İHA) ateş açtığı öğrenildi.
DONANMA 5 İHA'YI ETKİSİZ HALE GETİRMEK İÇİN ATEŞ AÇTI
Ulusal basının jandarma kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Fransa'nın nükleer denizaltılara ev sahipliği yapan Ile Longue Yarımadası'ndaki üssün üzerinde dün akşam birçok İHA'nın uçtuğu belirlendi.
İHA savar uygulaması aktif hale getirilirken, bölgede 5 İHA tespit edildi.
EN STRATEJİK ÜSSÜN ÜZERİNDE UÇAN İHA'LAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Fransa Donanmasına bağlı deniz piyade taburu, İHA'ları etkisiz hale getirmek amacıyla birçok kez ateş açtı.
İHA'ların son durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.
NÜKLEER CAYDIRICILIĞIN MERKEZİNE SIZAN İHA'LARA ANINDA MÜDAHALE
Deniz piyade taburuyla koordineli olarak görev yapan 120 jandarma, Fransa’nın nükleer caydırıcılığı açısından büyük önem taşıyan Ile Longue Yarımadası'ndaki üssü koruyor