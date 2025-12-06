Çatılar uçtu, konteyner yola devrildi
İskenderun ve Arsuz’da etkili olan kuvvetli rüzgar, binaların çatılarını uçurdu, bir konteyneri yola devirdi.
Hatay’da gün boyunca etkili olan kuvvetli rüzgar, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Konteyner yola devrildi
Arsuz ilçesinde, ahşap levhanın üzerine devrildiği park halindeki otomobilde zarar meydana geldi. Bölgeden geçen 1 TIR'ın dorsesindeki konteyner ise fırtınanın etkisiyle yola devrildi. Ayrıca Arpaderesi Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçarak komşu evin üzerine düştü. Çatının düştüğü evde mahsur kalan 3 kişilik aile, ekipler tarafından kurtarıldı.
Çatılar uçtu
İskenderun ilçesinde ise rüzgar nedeniyle devrilen 1 ağacın düşme anı, çevredeki evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bazı evlerin de çatıları uçtu.