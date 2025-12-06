  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Özgür Özel Anıtkabir’de: Atam senin partinin programına LGBT’yi de aldık!

Savunma Uzmanı Eray Güçlüer öyle bir açıklama yaptı ki! Yunanistan’dan çıt çıkmadı

ABD’den istihbarat hatası, Trump’tan fiyasko açıklama Yanlış gemiyi vurdular

Kadın avukattan evli erkeklerle zina yapan kadınlara sert tepki: 50 boşanma davasının 49’u sizin yüzünüzden!

Avustralya’nın rezaleti: Afgan kadın ve çocukları katlederken sorun yokmuydu!

Fransa'nın nükleer üssünde kırmızı alarm!

TESK'ten alkol ile mücadele etmek yerine yılbaşı öncesi şaka gibi sahte içki çıkışı. Teşvik gibi uyarı

DEM’in barış konferansında Öcalan şoku: PKK terörü Kürtlerin onur savaşı!

Provokatör Trafik Polisi! Terörsüz Türkiye’den rahatsız olanlar talimatı aldılar

200 bin Euro rüşvet skandalı iddiası! Manavgat’ta pişti CHP genel merkezine düştü
Yaşam Çatılar uçtu, konteyner yola devrildi
Yaşam

Çatılar uçtu, konteyner yola devrildi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

İskenderun ve Arsuz’da etkili olan kuvvetli rüzgar, binaların çatılarını uçurdu, bir konteyneri yola devirdi.

Hatay’da gün boyunca etkili olan kuvvetli rüzgar, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

 

Konteyner yola devrildi

Arsuz ilçesinde, ahşap levhanın üzerine devrildiği park halindeki otomobilde zarar meydana geldi. Bölgeden geçen 1 TIR'ın dorsesindeki konteyner ise fırtınanın etkisiyle yola devrildi. Ayrıca Arpaderesi Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçarak komşu evin üzerine düştü. Çatının düştüğü evde mahsur kalan 3 kişilik aile, ekipler tarafından kurtarıldı.

 

Çatılar uçtu

İskenderun ilçesinde ise rüzgar nedeniyle devrilen 1 ağacın düşme anı, çevredeki evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bazı evlerin de çatıları uçtu.

Fırtına Marmara’da feribot seferlerini vurdu! 2 gün sefer yapılamayacak
Fırtına Marmara’da feribot seferlerini vurdu! 2 gün sefer yapılamayacak

Yerel

Fırtına Marmara’da feribot seferlerini vurdu! 2 gün sefer yapılamayacak

Ulaşım krize döndü! Kar fırtınası sebebiyle 2 bin 500 uçuş iptal edildi
Ulaşım krize döndü! Kar fırtınası sebebiyle 2 bin 500 uçuş iptal edildi

Dünya

Ulaşım krize döndü! Kar fırtınası sebebiyle 2 bin 500 uçuş iptal edildi

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Dünya

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23