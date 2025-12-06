  • İSTANBUL
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kadın avukattan evli erkeklerle zina yapan kadınlara sert tepki: 50 boşanma davasının 49’u sizin yüzünüzden!

Sosyal medyada evli erkeklerle gönül ilişkisi adı altında zina yaparak evliliklerin bitmesine neden olan kadınlara seslenen bir boşanma avukatı "50 tane boşanma davası varsa 49'u bu kadınlar yüzünden. Bir evlilik bitecekse sizin yüzünüzden olmamalı. Dünyada bekar erkek mi kalmadı. Kendinize saygınız, aklınız yok mu?" tepkisini gösterdi.

Son yıllarda boşanma oranlarında yaşanan büyük artış dikkat çekerken biten evliliklerden geriye verilen onca emek, zarar gören çocuklar, maddi ve manevi zaiyat kalıyor. Bir boşanma avukatı ise sosyal medyada bu konuyu gündeme taşıdı.

Avukatın; evli erkeklerle ilişki kuran kadınlara yönelik sert eleştirisi beğeni topladı.

HER YERDE REZİL OLUYORSUNUZ, APTAL MISINIZ?

Avukat, öfkesini gizleyemeden şu sözleri sarf etti: “Çok sinirliyim. Evli adamlarla birlikte olan hemcinslerim, aklınızı başınıza alın. 50 tane boşanma davası varsa 49'unda siz varsınız. Adınız, soyadınız, giydiğiniz kıyafet, oturduğunuz ev, telefon numaranız, otel kayıtlarınız... Her şey bu dosyalara sunuluyor. Her yerde rezil oluyorsunuz. Aptal mısınız? Gerçekten bir insanın kendine saygısı yoksa evli bir adamla birlikte olur. 'Yok ben bilmiyordum, sonradan öğrendim, kopamadım, ayrılamadım, şöyle yapmadım' diyorsunuz. Bir de üstüne çocuk yapanlar var. Ya size gerçekten inanmıyorum yani. Bir evlilik bitecekse bu sizin yüzünüzden olmamalı. Gerçekten dünyada bekar bir erkek mi kalmadı? Bu nasıl bir saygısızlıktır? Ben asla saygı duymuyorum.”

