Süper Lig ilk hafta maç sonuçları puan durumu 2019-2020 Süper Lig ilk hafta maç sonuçları 2019-2020 sezonu. Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta sezonu Cuma akşamı son şampiyon Galatasaray'ın maçı ile başladı. Denizlispor, Galatasaray’ı 2-0 yendi. Sivasspor Beşiktaş maçı sonucu ise 3-0, Kasımpaşa Trabzonspor maçında 1-1 eşitlik vardı. Başakşehir, Yeni Malatyaspor karşısında direnemedi ve 3-0 sahadan mağlup ayrıldı. İşte 2019-2020 Süper Lig ilk hafta maç sonuçları. 2019-2020 Süper Lig ilk hafta puan durumu.

Süper Lig ilk hafta maç sonuçları 2019-2020 sezonu. Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta sezonu Cuma akşamı son şampiyon Galatasaray'ın maçı ile başladı. Denizlispor, Galatasaray’ı 2-0 yendi. Sivasspor Beşiktaş maçı sonucu ise 3-0, Kasımpaşa Trabzonspor maçında 1-1 eşitlik vardı. Başakşehir, Yeni Malatyaspor karşısında direnemedi ve 3-0 sahadan mağlup ayrıldı. İşte 2019-2020 Süper Lig ilk hafta maç sonuçları. 2019-2020 Süper Lig ilk hafta puan durumu. 2019-2020 Süper Lig puan durumu

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.