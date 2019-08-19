Süper Lig ilk hafta maç sonuçları puan durumu 2019-2020
Süper Lig ilk hafta maç sonuçları 2019-2020 sezonu. Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta sezonu Cuma akşamı son şampiyon Galatasaray'ın maçı ile başladı. Denizlispor, Galatasaray’ı 2-0 yendi. Sivasspor Beşiktaş maçı sonucu ise 3-0, Kasımpaşa Trabzonspor maçında 1-1 eşitlik vardı. Başakşehir, Yeni Malatyaspor karşısında direnemedi ve 3-0 sahadan mağlup ayrıldı. İşte 2019-2020 Süper Lig ilk hafta maç sonuçları. 2019-2020 Süper Lig ilk hafta puan durumu.19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:28
Süper Lig ilk hafta maç sonuçları 2019-2020 sezonu. Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta sezonu Cuma akşamı son şampiyon Galatasaray'ın maçı ile başladı. Denizlispor, Galatasaray’ı 2-0 yendi. Sivasspor Beşiktaş maçı sonucu ise 3-0, Kasımpaşa Trabzonspor maçında 1-1 eşitlik vardı. Başakşehir, Yeni Malatyaspor karşısında direnemedi ve 3-0 sahadan mağlup ayrıldı. İşte 2019-2020 Süper Lig ilk hafta maç sonuçları. 2019-2020 Süper Lig ilk hafta puan durumu.
2019-2020 Süper Lig puan durumu
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