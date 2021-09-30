Süper Lig haftanın programı | Süper Lig 8.hafta maçları
Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler bu hafta oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Futbolseverler haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig haftanın programı | Süper Lig 8.hafta maçları
1 Ekim Cuma
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
2 Ekim Cumartesi
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Göztepe-GZT Giresunspor: Burak Şeker
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
3 Ekim Pazar
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep-Altay: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Ali Palabıyık20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar