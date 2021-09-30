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Spor Süper Lig haftanın programı | Süper Lig 8.hafta maçları
Spor

Süper Lig haftanın programı | Süper Lig 8.hafta maçları

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam edecek. Futbolseverler bu hafta oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Yeniakit Publisher
2021-09-30 19:05:00 -
Süper Lig haftanın programı | Süper Lig 8.hafta maçları

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Futbolseverler haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig haftanın programı | Süper Lig 8.hafta maçları

1 Ekim Cuma

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

2 Ekim Cumartesi

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Göztepe-GZT Giresunspor: Burak Şeker

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

3 Ekim Pazar

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.00 Gaziantep-Altay: Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Ali Palabıyık20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

 

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