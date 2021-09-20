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Spor Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig'de 6. hafta maçları
Spor

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig'de 6. hafta maçları

Süper Lig 6. hafta hakemleri | Süper Lig'in 6. haftası 21 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, Süper Lig'de yarın hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları

Yeniakit Publisher
2021-09-20 20:12:00 -
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig'de 6. hafta maçları

Süper Lig’de 6. Hafta 21-22-23 Eylül’de oynanacak maçlarla tamamlanacak. Peki, Süper Lig’de yarın hangi maçlar var?

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig'de 6. hafta maçları

21 Eylül Salı

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Çaykur Rizespor-Altay: Ümit Öztürk

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

22 Eylül Çarşamba

17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

23 Eylül Perşembe

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

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