Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 12. hafta oynanacak mı?
Süper Lig maçları iptal olacak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Salgında vaka sayılarının artması sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık tarihleri arasında kısıtlama kararları alındı. Vatandaşlar liglerin de ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Peki, Süper Lig ertelenir mi? | Maçlar oynanacak mı? 12. hafta maçları
Süper Lig tatil olur mu? | Koronavirüs salgını sebebiyle mart ile haziran ayları arasında profesyonel liglere ara verildi. Vakaların azalması ve alınan tedbirlerle ligler haziran ayında kaldığı yerden devam etmeye başladı. Sezon ise Başakşehir7in şampiyonluğuyla tamamlandı. 2020-2021 sezonunda da bir erteleme olup olmayacağı merak konusu. Şimdiye kadar spor müsabakalarının ertelenmesi, liglerin ileri bir tarihe alınmasıyla ilgili açıklama yapılmadı. Süper Lig'de 12. hafta 11 Aralık Cuma akşamı oynanacak Kasımpaşa Denizli maçıyla başlayacak.
Süper Lig 12. hafta fikstürü
11 Aralık Cuma:
19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Ramazan Keleş
12 Aralık Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: Burak Şeker
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Özgür Yankaya
19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
13 Aralık Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
14 Aralık Pazartesi:
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Halis Özkahya