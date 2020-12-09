Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 12. hafta oynanacak mı?

Süper Lig tatil olur mu? | Koronavirüs salgını sebebiyle mart ile haziran ayları arasında profesyonel liglere ara verildi. Vakaların azalması ve alınan tedbirlerle ligler haziran ayında kaldığı yerden devam etmeye başladı. Sezon ise Başakşehir7in şampiyonluğuyla tamamlandı. 2020-2021 sezonunda da bir erteleme olup olmayacağı merak konusu. Şimdiye kadar spor müsabakalarının ertelenmesi, liglerin ileri bir tarihe alınmasıyla ilgili açıklama yapılmadı. Süper Lig'de 12. hafta 11 Aralık Cuma akşamı oynanacak Kasımpaşa Denizli maçıyla başlayacak.

Süper Lig 12. hafta fikstürü

11 Aralık Cuma:

19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Ramazan Keleş

12 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: Burak Şeker

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Özgür Yankaya

19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

13 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

14 Aralık Pazartesi:

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Halis Özkahya