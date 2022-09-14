Süper Lig haftanın hakemleri | Süper Lig 7.hafta programı:
Süper Lig'de 7.hafta 16 Eylül Cuma günü başlayacak. Futbolseverler ise haftanın maçlarını hakemlerini araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig'de 7.haftanın hakemleri belli oldu. Peki, bu hafta hangi maçı hangi hakem yönetecek?
Süper Lig haftanın hakemleri | Süper Lig 7.hafta programı:
16 Eylül Cuma:
20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Çağdaş Altay
17 Eylül Cumartesi:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 İstanbulspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
18 Eylül Pazar:
17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan
17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek
20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka
20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek