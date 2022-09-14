  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig haftanın hakemleri | Süper Lig 7.hafta programı:
Spor

Süper Lig haftanın hakemleri | Süper Lig 7.hafta programı:

Süper Lig'de 7.hafta 16 Eylül Cuma günü başlayacak. Futbolseverler ise haftanın maçlarını hakemlerini araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-09-14 20:50:00 -
Süper Lig haftanın hakemleri | Süper Lig 7.hafta programı:

Süper Lig'de 7.haftanın hakemleri belli oldu. Peki, bu hafta hangi maçı hangi hakem yönetecek?

Süper Lig haftanın hakemleri | Süper Lig 7.hafta programı:

16 Eylül Cuma:

20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Çağdaş Altay

17 Eylül Cumartesi:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 İstanbulspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük

18 Eylül Pazar:

17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan

17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23