Süper Lig'de 2022-2023 sezonu için geri sayım başladı. Futbolseverler ise lig heyecanını özledi. Bu sebeple sık sık yeni sezon fikstürünün çekilip çekilmediği araştırılıyor. Peki, yeni sezon fikstürü çekildi mi?

Süper Lig fikstürü 2022-2023

Süper Lig ve 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023'te sona erecek. 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak. Katar'da 21 Kasım-18 Aralık 2022'de düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek. TFF 2. Lig, 27-28 Ağustos'ta oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek. TFF 3. Lig ise 3-4 Eylül'den itibaren oynanacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te bitecek.

Süper Lig fikstürü bu akşam 19.00’da çekilecek. Fikstür çekildiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.