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Spor Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da 3, Göztepe'de ise 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
Spor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da 3, Göztepe'de ise 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Süper Lig takımları Antalyaspor'da 3'ü futbolcu 4 kişinin, Göztepe'de ise 2'si futbolcu 3 kişinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 21:04:00 -
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da 3, Göztepe'de ise 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Süper Lig'de koronavirüs vakalarının önüne geçilemiyor. Antalyaspor'da 3, Göztepe'de ise 2 futbolcu olmak üzere toplam 5 Süper Lig futbolcusunun daha koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Öte yandan Süper Lig ekiplerinde 1'er personelin de koronaya yakalandığı ortaya çıktı.

Antalyaspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve destek ekibine uygulanan Kovid-19 testleri sonucunda, 3 oyuncu ile bir personelde pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Kovid-19 testlerinde 2 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinde pozitif vaka tespit edildiği belirtildi. Testleri pozitif çıkan 3 kişinin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.

3 kişinin testi negatife döndü

Ayrıca, sarı-kırmızılı ekipte 30 Ekim Cuma günü testleri pozitif çıktığı açıklanan birer futbolcu, teknik ekip çalışanı ve yöneticiye belli aralıklarla uygulanan 3 testin de negatif sonuçlandığı aktarıldı.

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