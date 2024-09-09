  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yazıklar olsun size İzlandalılar! Bu adamı İzmir'e mi getirdiniz? Haydi şimdi gidin bakalım! Ayağa kaldıracak gelişme…

Eski asker Milli Muharip Uçak Kaan'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı

İstanbul'da çete infazları! 4 gün arayla...

AK Parti'nin kritik isminden idam çağrısı: İdam cezasına hep karşı çıktım ama bugün yapılabilir diyorum

Emekli orgeneralden beklenmedik çağrı: F-35 programına geri dönmeliyiz! Sebep aslında S-400 değil

HÜDA PAR'dan Narin açıklaması: Yeryüzü titrese, üzerimize taş yağsa müstahakız

İngilizler Türkiye gelişmesini dünyaya duyurdu: MİT o ülkede harekete geçti

6 ülke Türkiye'ye karşı birleşti! Helikopterler, savaş gemileri, savaş uçakları harekete geçti

Yunanistan'a giden Türk turistler yandı! Haydi şimdi gidin bakalım

Narin Güran'ın ablasıyla ilgili Türkiye'yi ayağa kaldıracak iddia
Spor Süper Lig ekipleri kapıda bekliyor! Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor
Spor

Süper Lig ekipleri kapıda bekliyor! Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-09 12:40:00 -
Süper Lig ekipleri kapıda bekliyor! Galatasaray'da o isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Halil Dervişoğlu önümüzdeki günlerde takımdan ayrılacak.

Son olarak kadroda düşünmediği Taylan Antalyalı’yı Bodrum FK’ye kiralayan Galatasaray’da bir ayrılık daha kapıda.

Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaşıma göre, sarı-kırmızılılar Okan Buruk’un gönderilmesi yönünde rapor verdiği Halil Dervişoğlu ile yollarını ayıracak.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AYRILACAK

Pek çok Süper Lig ekibi oyuncu ile ilgilenirken Halil Dervişoğlu tarafı görüşmeleri yönetime bıraktı. Halil Dervişoğlu’nun önümüzdeki günlerde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray'da ikinci yarısını ise Hatayspor'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu forma giydiği 31 maçta 4 gol 1 asist kaydetti.

Görenler şaştı kaldı: Duyanlar kulaklarına inanamadı: Galatasaray'ın yediği kazığı bakın kim temizledi!
Görenler şaştı kaldı: Duyanlar kulaklarına inanamadı: Galatasaray'ın yediği kazığı bakın kim temizledi!

Spor

Görenler şaştı kaldı: Duyanlar kulaklarına inanamadı: Galatasaray'ın yediği kazığı bakın kim temizledi!

Galatasaray'dan tamı tamına 8 gol birden: Batshuayi hat-trick! Osimhen oynadı mı?
Galatasaray'dan tamı tamına 8 gol birden: Batshuayi hat-trick! Osimhen oynadı mı?

Spor

Galatasaray'dan tamı tamına 8 gol birden: Batshuayi hat-trick! Osimhen oynadı mı?

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye misilleme! Sebep aslında Kostic değil! Bekleyen tehlikeyi açıkladılar…
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye misilleme! Sebep aslında Kostic değil! Bekleyen tehlikeyi açıkladılar…

Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye misilleme! Sebep aslında Kostic değil! Bekleyen tehlikeyi açıkladılar…

Bak sen şu hamburgerci Ndombele’ye! Galatasaray ile ilgili müthiş itirafı paylaştı…
Bak sen şu hamburgerci Ndombele’ye! Galatasaray ile ilgili müthiş itirafı paylaştı…

Spor

Bak sen şu hamburgerci Ndombele’ye! Galatasaray ile ilgili müthiş itirafı paylaştı…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23