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Süper Lig ekibinden Quaresma bombası

Beşiktaş ile yollarını ayıracak olan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma İstanbul'da kalıyor. Quaresma'nın yeni takımı ise Kasımpaşa olacak.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:28
Süper Lig ekibinden Quaresma bombası

Sezona 3-0'lık Sivasspor yenilgisiyle başlayan Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynamıştı. Medel'i Bologna'ya gönderen siyah beyazlı yönetim Quaresma ile de yollarını ayırma kararı almış ve futbolcuya transferi için görüşmeler yapsın diye izin verilmişti.

Quaresma da sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Kasımpaşa devreye girdi

Fotomaç'ta yer alan habere göre; İstanbul'da kalmak isteyen Quaresma, menajerine bu yönde talimat verdi. Bu gelişme sonrasında Kasımpaşa ile görüşen Portekizli yıldızın menajeri, kulüp ile anlaşmaya vardı. Transferin 48 saat içinde Kasımpaşa tarafından KAP'a resmen bildirilmesi bekleniyor.

Alacağı ücret henüz belli değil

Siyah beyazlı ekipten 2017-18 ve 2018-19 sezonları başına 2,1 milyon euro artı maç başına 4 bin euro alan Portekizli futbolcunun Kasımpaşa'dan alacağı ücret henüz belli değil.

35 yaşındaki Portekizli yıldız geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkarken, 14 gol atıp 3 asist yapmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:28
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. Quaresma
  4. Kasımpaşa
  5. Beşiktaş

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