Süper Lig ekibinden Hummels bombası
Beşiktaş, Borussia Dortmund’dan ayrılan 35 yaşındaki Alman stoper Mats Hummels'e 1+1 yıllık teklif yaptı.
Teknik direktörlük koltuğuna Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız verdi. Gabriel Paulista’yı renklerine bağlayan Kartal'da gözler Mats Hummels’e çevrildi.
Skorer'in haberine göre siyah-beyazlılar, Borussia Dortmund’dan ayrılan 35 yaşındaki Alman stopere 1+1 yıllık teklif yaptı.
Deneyimli futbolcunun, Suudi Arabistan ve ABD ligi MLS’ten aldığı cazip tekliflere rağmen Avrupa’da kalmak istediği bildirildi.
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