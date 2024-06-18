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Spor Süper Lig ekibinden Hummels bombası
Spor

Süper Lig ekibinden Hummels bombası

Yeniakit Publisher
2024-06-18 12:52:00 -
Süper Lig ekibinden Hummels bombası

Beşiktaş, Borussia Dortmund’dan ayrılan 35 yaşındaki Alman stoper Mats Hummels'e 1+1 yıllık teklif yaptı.

Teknik direktörlük koltuğuna Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız verdi. Gabriel Paulista’yı renklerine bağlayan Kartal'da gözler Mats Hummels’e çevrildi.

Skorer'in haberine göre siyah-beyazlılar, Borussia Dortmund’dan ayrılan 35 yaşındaki Alman stopere 1+1 yıllık teklif yaptı.

Deneyimli futbolcunun, Suudi Arabistan ve ABD ligi MLS’ten aldığı cazip tekliflere rağmen Avrupa’da kalmak istediği bildirildi.

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