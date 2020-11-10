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Spor Süper Lig ekibinden Ersun Yanal hamlesi
Spor

Süper Lig ekibinden Ersun Yanal hamlesi

Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren Antalyaspor, Ersun Yanal'la görüşüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 08:38:00 -
Süper Lig ekibinden Ersun Yanal hamlesi

Tamer Tuna ile yolların ayrılmasıyla birlikte teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor'da basın sözcüsü Murat Süğlün, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Süğlün, "Ersun Yanal görüştüğümüz hocalardan bir tanesi, henüz netleşen bir şey yok. Çarşamba gününe kadar bu konuyu netleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

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