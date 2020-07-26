Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık! ''Her şey için teşekkürler''
Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto, sosyal medya hesabından takımdan ayrıldığını açıkladı.
Göztepe'ye 2017 yazında transfer olan 38 yaşındaki tecrübeli Beto, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldığını duyurdu.
''Her şey için teşekkürler''
Beto Göztepe'ye veda mesajında şu ifadeleri kullandı:
''Hayatımdaki bir bölüm daha sona erdi. Yaklaşık 100 maçı bulan 3 yıllık Göztepe kariyerim bitti. Kişisel ve profesyonel hayatımdaki en büyük değişikliklerin olduğu bu 3 yılda terimin son damlasını sahada akıttım. Sizlere iyi bir kaptan olabildiysem ne mutlu bana. Her şey için teşekkürler.''