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Spor

Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık! ''Her şey için teşekkürler''

Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto, sosyal medya hesabından takımdan ayrıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 08:31:00 -
Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık! ''Her şey için teşekkürler''

Göztepe'ye 2017 yazında transfer olan 38 yaşındaki tecrübeli Beto, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldığını duyurdu.

''Her şey için teşekkürler''

Beto Göztepe'ye veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Hayatımdaki bir bölüm daha sona erdi. Yaklaşık 100 maçı bulan 3 yıllık Göztepe kariyerim bitti. Kişisel ve profesyonel hayatımdaki en büyük değişikliklerin olduğu bu 3 yılda terimin son damlasını sahada akıttım. Sizlere iyi bir kaptan olabildiysem ne mutlu bana. Her şey için teşekkürler.''

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