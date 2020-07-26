Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık! ''Her şey için teşekkürler''

Göztepe'ye 2017 yazında transfer olan 38 yaşındaki tecrübeli Beto, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldığını duyurdu.

''Her şey için teşekkürler''

Beto Göztepe'ye veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Hayatımdaki bir bölüm daha sona erdi. Yaklaşık 100 maçı bulan 3 yıllık Göztepe kariyerim bitti. Kişisel ve profesyonel hayatımdaki en büyük değişikliklerin olduğu bu 3 yılda terimin son damlasını sahada akıttım. Sizlere iyi bir kaptan olabildiysem ne mutlu bana. Her şey için teşekkürler.''