Süper Lig ekibi Michael Frey ile anlaşma sağladı! İşte yeni adresi
Fenerbahçe'de istenilen performansı sergileyemeyen Michael Frey'e Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor talip oldu.15 Temmuz 2019 Pazartesi 01:37
Vedat Muriç’i Fenerbahçe’ye satan Çaykur Rizespor, Sarı-Lacivertlilerden Michael Frey’i kiraladı.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor’a yaptığı açıklamada, Michael Frey transferi için Fenerbahçe’yle anlaştıklarını açıkladı. Son pürüzlerin konuşulduğunu belirten Kartal, resmi imzaların kısa süre içinde atılacağını söyledi.
Yapılacak anlaşmanın 1+1 yıllık kiralama olduğu belirtildi.
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