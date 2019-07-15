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Süper Lig ekibi Michael Frey ile anlaşma sağladı! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de istenilen performansı sergileyemeyen Michael Frey'e Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor talip oldu.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 01:37
Süper Lig ekibi Michael Frey ile anlaşma sağladı! İşte yeni adresi

Vedat Muriç’i Fenerbahçe’ye satan Çaykur Rizespor, Sarı-Lacivertlilerden Michael Frey’i kiraladı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor’a yaptığı açıklamada, Michael Frey transferi için Fenerbahçe’yle anlaştıklarını açıkladı. Son pürüzlerin konuşulduğunu belirten Kartal, resmi imzaların kısa süre içinde atılacağını söyledi.

Yapılacak anlaşmanın 1+1 yıllık kiralama olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 01:37
  1. Michael Frey
  2. Fenerbahçe
  3. Çaykur Rizespor
  4. Süper Lig

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