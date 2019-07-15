Süper Lig ekibi Michael Frey ile anlaşma sağladı! İşte yeni adresi Fenerbahçe'de istenilen performansı sergileyemeyen Michael Frey'e Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor talip oldu.

Vedat Muriç’i Fenerbahçe’ye satan Çaykur Rizespor, Sarı-Lacivertlilerden Michael Frey’i kiraladı.



Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor’a yaptığı açıklamada, Michael Frey transferi için Fenerbahçe’yle anlaştıklarını açıkladı. Son pürüzlerin konuşulduğunu belirten Kartal, resmi imzaların kısa süre içinde atılacağını söyledi.



Yapılacak anlaşmanın 1+1 yıllık kiralama olduğu belirtildi.

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