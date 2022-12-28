Süper Lig ekibi 'Kabul edilemez' diyerek Behzat Ç dizisine tepki gösterdi: Hemen özür dileyin

Süper Lig ekiplerden Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından Behzat Ç. dizisine yönelik bir açıklama yapıldı. Ankara temsilcisi dizideki bir sahneye sert tepki gösterdi. MKE Ankaragücü, Behzat Ç. dizisinde bir uyuşturucu satıcısının Ankaragücü taraftarı olarak gösterilmesine tepki gösterdi. Sarı-Lacivertli kulüp, konunun takipçisi olacaklarını açıkladı.

"Özür bekliyoruz"

Süper Lig ekibi Ankaragücü, Behzat Ç. dizisinin senaristi, yapımcısı ve dizinin yayınlandığı platformdan özür beklediğini bildirdi.

İşte Ankaragücü Kulübü'nün yaptığı açıklama:

"Dijital bir platformda yayınlanan Behzat Ç. dizisinde bir uyuşturucu satıcısının MKE Ankaragücü taraftarı olarak gösterilmesini üzülerek takip ettik. 112 yıllık bir tarihe sahip; Milli Mücadele döneminin kahramanları Imalat-ı Harbiye işçileri tarafından kurulan bir kulübün armasının bu şekilde kullanılmasını şiddetle kınıyoruz. Ankara'da çekimleri yapılan bir dizinin, Ankara'nın en önemli değerlerinden birine yaptığı bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz. Behzat Ç. dizisinin senaristinden, yapımcısından ve yayıncı kuruluşundan; camiamızdan özür dilemesini ve yaptıkları kabul edilemez yanlışı düzeltmesini ivedilikle bekliyoruz.

